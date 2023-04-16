شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة.. والفئات المستحقة للحصول على الضمان

يتسائل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية وخاصة السيدات المتزوجات عن شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجات في المملكة العربية السعودي، حيث يقدم الضمان الاجتماعي المطور مساعدات مادية للفئات الأكثر احتياجًا في المملكة العربية السعودية، ويمنح لجميع المستحقين من الأفراد والأسر حسب شروط محددة من قِبَل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم كيف يمكن للسيدة المتزوجة الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور، بالإضافة إلى توضيح الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي المطور.

شروط الحصول على الضمان المطور للمتزوجات

فيما يلي سوف نوضح لكم شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجات في المملكة العربية السعودية حيث يعتبر الضمان الاجتماعي المطور من بين المساعدات المادية التي يقدمها البرنامج للفئات الأكثر احتياجاً في المملكة، ويشترط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة 1444 الآتي:

تقديم جميع بيانات الزوج أثناء التقديم.

توضيح الدخل الكلي الذي يحصل عليه الزوج، سواء من الحكومة أو من الأعمال الأخرى.

تقديم جميع بيانات التابعين من أفراد الأسرة.

تقديم بيانات السكن الحالي بشكل كامل.

تقديم رقم الهاتف الذي يحتوي على رقم الجوال الخاص بحساب أبشر.

أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري للمتقدمة أقل من 1100 ريال سعودي، الحد الأدنى لراتب الضمان الاجتماعي.

الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية وعدم الإقامة داخل أي دار الرعاية.

الفئات المستحقة للضمان المطور

يمكن للفئات التالية الحصول على معاش الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية: