شروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين ورابط التقديم وزارة الموارد البشرية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل في لضمان الاجتماعي المطور للعاطلين، كما تسعي الوزارة باذلة اقصي جهودها لتحقيق أهدافها وتسهيل الخدمات علي المواطنين عن طريق اتاحة الخدام الكترونيا وسهولة التواصل معهم للإجابة عن كافة استفسارات وتساؤلات المواطنين، كما أعلنت الوزارة عن المبالغ المستحقة لكل مواطن تابع تلك المقالة لتحقيق اقصي معرفة بكل التفاصيل.

الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين

تسعي الحكومة السعودية دائما الي كسب ثقة المواطنين ومحاولة توفير الخدمات لهم ومن تلك المحاولات الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين التي وفرته كنوع من أنواع الدعم والمساعدة لهم ، كما وضعت بعض الشروط التي يجب توافرها ليتمكن الشخص من الحصول علي تلك المساعدة وهي كالتالي:

إقامة المتقدم إقامة دائمة داخل الأراضي بالسعودية.

ان يكون عمر مقدم الطلب 35 عاما.

ان يكون المتقدم سعودي الأصل حاملا الجنسية السعودية.

امتلاك المتقدم للأوراق والمستندات التي تثبت انه عاطل عن العمل، كما يجب ارفاق الطلب بالمستندات التي تثبت عدم حصوله علي دخل ثابت من أي مصدر.

عدم حصول مقدم الطلب علي أي اعانة سابقة.

عدم امتلاك المتقدم لمنشاة او أي أصول ملكية، وعدم تقيده داخل أي مؤسسة تأمينية.

عدم قدرة علي العمل وتقديمة لما يفيد ذلك.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

تحرص الوزارة دائما علي تسهيل الخدمات علي المواطنين ومن باب الحرص الدائم وفرت الخدمة الكترونيا بحيث يمكن لمقدم الطلب الحصول علية بسهولة باتباعه للخطوات التالية:

زيارة الرابط الخاص بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد. النقر علي تسجيل حساب جديد. ملء كافة البيانات المطلوبة (تاريخ الميلاد، رقم الهوية، رقم الجوال) لكل بيانات خانة بها. ادخال الكود الذي تم ارساله علي رقم الجوال الذي تم إدخاله. ارفاق الطلب بالأوراق والمستندات المطلوبة. التأكد من البيانات ثم النقر علي الايقونة الخاصة بالإرسال.

الضمان الاجتماعي المطور استعلام

بعد استوفاء الشروط واتباع خطوات التقديم والموافقة علي الطلب يمكن الاطلاع علي البيانات الخاصة بالمستفيدين من الضمان الاجتماعي بسهولة وذلك باتباعك للخطوات التالية:

زيارة الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية. الضغط علي الاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان. ادخال البيانات الشخصية الخاصة بالسجل المدني ورقم الضمان. ادخال رمز التحقق الموجود. النقر علي المربع الخاص بكلمة عرض.

الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين كم ينزل؟

أعلنت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية عن قيمة الصمان المطور علي ان يكون الحد الأدنى لهذا الدعم للفرد المستقل 1100 ريال، كما ان راتب التابعين بأسرة 550 ريال للفرد التابع، كما يمكن المانع من الضنان عن طريق إضافة مستحقات العائل من الضمان الي مستحقات الزوجة وكافة الافراد التابعين للأسرة تحصل علي ذلك الحساب المانع من الضمان.

كيف اعرف اني مؤهله في الضمان الاجتماعي

تتم عملية الاستعلام عن الاستحقاق بعدة طرق منها ما هو الكترونيا عن طريق ارسال الحساب الرسمي للوزارة تهنئة بها نتيجة الاستحقاق او يمكن التواصل معهم عبر الحساب الرسمي علي Twitter، كما يمكن الاستعلام عن طريق رابط الاستعلام عن الاهلية الذي تم إنشاؤه عن طريق وزارة الموارد البشرية واتباع الخطوات الازمة لإتمام العملية، وجدير بالذكر انه من الممكن الاستعلام عنها عن طريق زيارة فرع مؤسسة موارد البشرية التابع له المواطن، علما بان المواطن يتمكن من الحصول علي تلك الضمان بمجرد استوفاء الشروط واحضاره ما يثبت توقفه عن العمل.

الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي 1444

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن المواطنين الذين يمكنهم الاستفادة من الضمان الاجتماعي وهم كالتالي: