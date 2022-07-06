شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد وطريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي 1443

قامت وزارة الموارد البشرية بالإعلان عن إيداع مبلغ 2 مليار ريال سعودي للمواطنين في السعودية، وقد حدد عدة شروط للحصول على الضمان الاجتماعي المطور، ولكي يستطيع المواطن المحتاج الحصول على دعم الضمان الاجتماعي، وتستهدف منصة الدعم حماية الفئات الأكثر حاجة وتعمل على تحسين ظروف المعيشة، وتوفير الحد الأدنى من الدخل للمحتاجين ومساعدة الأسر على تحقيق الاستقلال المادي، وفيما يلي سوف نوضح شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد وطريقة التسجيل بالضمان.

صرف راتب إضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن صرف راتب إضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور وقد صرح عن طريق نشر تغريدة على حساب “تويتر” ينص فيع على ما يلي: “بأمر ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز بناء على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بصرف 2 مليار ريال سعودي بواقع معاش إضافي لمرة واحدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، سوف يشمل جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي السابق والمطور”، وكان ذلك بهدف تقديم الدعم للمواطنين وتحسين المستوى المعيشي لديهم وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر السعودية وخاصة الأسر الفقيرة.

شروط التقديم في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

وقدد قامت وزارة الموارد البشرية بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على الضمان الاجتماعي المطور، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي المطور سعودي الجنسية.

وأن يكون مقيم بصورة كاملة في السعودية.

ويلزم أن لا يقل دخله عن الحد الأدنى للدخل المحدد من قبل نظام الضمان الاجتماعي الجديد.

ويجب عدم امتلاكه أي أملاك أو ثروة ما.

يجب أن يكون مستوفي لكافة شروط التعليم والصحة والتأهيل الاجتماعي.

يجب ألا يشترك المستفيد بأكثر من أسرة.

طريقة التقديم للحصول على الضمان الاجتماعي المطور الجديد

يجب الدخول على منصة الدعم والحماية للضمان الاجتماعي المطور. ثم قم باختيار الخدمات الإلكترونية. يجب القيام بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد على الضمان الاجتماعي. قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية. يلزم اختيار معاش الضمان الاجتماعي. يجب الاطلاع على كافة الشروط والأحكام، ثم اختيار أيقونة “تقديم”. قم باختيار أقرب مكتب للضمان، ثم تحديد الفئة. كتابة كافة بيانات الأسرة والمتابعة وتعبئة كافة البيانات المطلوبة ورفع الملفات والمرفقات المطلوبة. الاحتفاظ برقم الضمان الخاص وذلك للاستعلام عن بياناتك مرة أخرى.

أوراق الحصول على الضمان الاجتماعي المطور

يجب تقديم للضمان الاجتماعي إقرار بعدم وجود مصدر دخل له. ويلزم تقديم الأوراق المطلوبة الخاصة بالهويات الشخصية، لكلاً من “مقُدم الطلب، وأفراد الأسرة، مُوضح بها السن، والحالة الاجتماعية”. في حالة الطلاق، على الزوجة أن تقوم بتقديم الأوراق الخاصة بالطلاق. إقرار بعدم وجود عائل من الأقارب يتكفل به. عند وفاة الزوج أو الطلاق على الزوجة أن تحضر شهادة وفاة الزوج أو شهادة الطلاق.

طريقة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي برقم الهوية 1443

يجب الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية. ثم قم بالضغط على تسجيل الدخول. قم بتسجيل اسم الحساب الشخصي ورقم الهوية والرقم السري المخصص. يجب اختيار الملف الشخصي. ثم اختيار تحديث البيانات. قم بمراجعة كافة البيانات الخاصة. الآن يجب أن تقوم بإرسال الطلب. تتولى الوزارة عملية التحديث الإلكتروني للبيانات وبدء العمل بموجبها لحصول المواطن على دعم الضمان المطور المناسب له.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور الجديد للمرأة

وقد قامت وزارة الموارد البشرية بوضع عدة شروط للمرأة سواء للمطلقات أو للأرامل للحصول على الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون أبناء الأرملة أو المطلقة من الرجل السعودي يحملون الجنسية السعودية.

وأن تكون الإقامة الدائمة على أراضي المملكة.

ويشترط للمرأة السعودية المطلقة من غير السعودي تقديم إقامة سارية المفعول في المملكة.

وعلى المطلقة تقديم إثبات رسمي لزوجها.

رقم التواصل مع الضمان الاجتماعي المطور 1443