شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وطريقة الاستعلام عن المعاش عبر موقع وزارة الموارد البشرية

تضع وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية شروطًا وضوابط معينة للحصول على المساعدة أو الضمان الاجتماعي لمرة واحدة.

و تهدف الوزارة إلى مساعدة فئات محددة من المواطنين السعوديين من ذوي الدخل المنخفض أو المتوسط​​، حيث تضع شروطاً معينة للتمتع بهذا النوع من المعاشات من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

شروط الضمان الاجتماعي 1443:

وضعت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية شروطا جديدة للمعاشات، وتهدف الوزارة إلى تلبية احتياجات الأسر والمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، وتقديم الخدمات والاستفادة من المواطنين الأكثر فقرا في المملكة العربية السعودية، والشروط هي كالتالي:

أن يكون المستفيد من المعاش سعودي الجنسية.

ألا يزيد عمر المتقدم عن خمسة وثلاثين عامًا.

لم يتم تسجيله في أي تأمين آخر في الماضي.

يجب عليه الالتزام بكافة الشروط التي تضعها الوزارة وتقديم جميع المستندات المطلوبة لتقديمها.

أن يكون عائده الشهري أقل من معاش الضمان الاجتماعي.

الفئة التي يحق لها هذا النوع من الضمان الاجتماعي هي “كبار السن، إذا كان المواطنون لا يستطيعون العمل بشكل دائم أو مؤقت بسبب المرض، والأسر التي ليس لديها من يعولها، والأطفال الذين لا يعرفون والديهم، والأطفال اليتامى، والمطلقات، والأرامل، ”

وهذه طريقة للاستعلام عن الضمان الاجتماعي.

طريقة الاستعلام في الضمان الاجتماعي: