شروط السفر من جدة عبر سابتكو الشركة السعودية للنقل الجماعي 1444 .. أسعار التذاكر والاستعلام عن المواعيد

تقدم شركة سابتكو الشركة السعودية للنفل الجماعي عدد من الخدمات الخاصة بالنقل الدولي والعديد من الخدمات الأخرى، وهي شركة سعودية مساهمة تتكون من أسطول يزيد عن 3250 مركبة نقل، توفر عدد من الخدمات المختلفة من بينها النقل العام بالمدن في المملكة العربية السعودية والنقل الدولي، غلى جانب نقل الحجاج والمعتمرين، وغيرها من الخدمات، نقدم في السياق التالي تفاصيل شروط السفر من جدة عبر سابتكو الشركة السعودية للنقل الجماعي 1444 وأسعار التذاكر والاستعلام عن المواعيد.

جدول رجلات النقل الجماعي جدر من سابتكو

يمكنك التعرف على جدول رحلات النقل الجماعي جدة باتباع الخطوات التالية:

زيارة رابط موقع شركة سابتكو الرسمي.

ثم النقر على زر الحافلات.

اضغط على جدول الرحلات.

ثم اختار نوع الرحلة إن كانت عادية أو vip

ثم اختار وجهة المغادرة ووجهة الوصول.

ثم اضغط على عرض الجدول للاطلاع عليه.

شروط السفر من جدة عبر سابتكو

قامت شركة سابتكو السعودي للنقل الجماعي بوضع بعض الشروط التي تلزم المسافرين للتمكن من السفر من جدة، والشروط تتمثل في التالي:

تقديم أصل بطاقة الأحوال المدنية.

أصل دفتر العائلة للمرافقين.

تقديم أصل خطاب التعريف بالنسبة للطلبة.

مع تقديم بطاقة الطالب تكون سارية الصلاحية.

بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة عليهم إحضار أصل بطاقة الشؤون الاجتماعية.

خطوات حجز تذاكر النقل الجماعي جدة

من خلال الموقع الرسمي للشركة سابتكو يمكن الاستعلام عن الرسوم وحجز تذاكر النقل الجماعي جدة عبر اتباع ما يلي: