شروط الدعم السكني 1443 وخطوات التقديم على وحدة سكنية مدعومة

أوضحت وزارة الإسكان السعودية شروط الدعم السكني 1443 لكل المواطنين الراغبين في الاستفادة بوحدة سكنية ملائمة ومدعومة من قبل صندوق التنمية العقارية، حيث تعد خدمة الدعم السكني في السعودية واحدة من أهم الخدمات المميزة التي دائماً ما يبحث عنها المواطنين وخاصة الفئات ذات الدخل المتوسط والمنخفض، والأرامل والمطلقات وأصحاب الحالات الخاصة، فيما خصصت الوزارة أنواع كثيرة من الدعم السكني، مثل دعم شراء وحدة سكنية من السوق، ودعم سكني مخصص لمنسوبي التعليم وكذلك العسكريين والمدنيين وكل منهم له شروط محدده، يجب أن تتوافق مع المتقدم كي يتمكن من الاستفادة من الدعم السكني.

شروط الدعم السكني 1443

وضعت وزارة الإسكان معايير وضوابط هامة لمن يرغب في الحصول على الدعم السكني فمن بين تلك المعايير والضوابط التالي:



ينبغي أن يكون الشخص المتقدم يحمل جنسية سعودية.

يجب أن يكون مقيم بداخل المملكة إقامة دائمة.

عدم امتلاك مسكن باسمه اخر خمس سنوات.

إذا كانت المتقدمة أرملة يجب أن يمر على وفاة زوجها عامين، ونفس الحال إذا كانت مطلقة يجب أيضا أن يمر على طلاقها عامين.

لا يقل سن المتقدم عن خمسة وعشرين عام.

خطوات التقديم على الدعم السكني

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة التسجيل في الدعم السكني الذي توفره وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم التقديم إلكترونيا كالتالي:

الدخول على موقع وزارة الإسكان السعودية.

السعودية. الضغط على أيقونة القائمة الرئيسية واختيار سكني.

النقر على زر تسجيل جديد.

تسجيل بيانات (الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، البريد الإلكتروني، كلمة المرور، رمز التفعيل).

النقر على أيقونة”طلب الدعم السكني”.

قراءة الشروط والأحكام جيداً ثم الموافقة عليها.

الإجابة عن التساؤلات الخاصة بالمسكن الحالي.

بعد الانتهاء ستظهر إليكم رسالة موضح بها”تهانينا انت الآن مؤهل للدعم السكني”.

طريقة التواصل مع وزارة الإسكان السعودية

أوضحت وزارة الإسكان عن خطوط التواصل مع المواطنين فمن أهم هذه الطرق التالي:

رقم وزارة الإسكان الموحد (199090).

البريد الإلكتروني وزارة الإسكان ([email protected]).

صندوق البريد رقم (68222).

موقع التواصل الاجتماعي تويتر لمنصة سكني (https://twitter.com/saudihousing?lang=ar).

في الختام نتمنى لكم جميعا التوفيق، ونذكركم أننا نرحب دائما بالرد على تعليقاتكم أسفل هذا المقال شروط الدعم السكني 1443.