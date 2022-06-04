شروط الدراسة في معهد الدفاع الجوي السعودي وماهي مدة الدراسة 2022

يعتبر معهد الدفاع الجوية إحد أهم وأكبر المؤسسات العسكرية بالمملكة العربية السعودية، والتي تقوم الأكاديمية بدورات تدريبية متعددة التخصصات، لتأهيل الشباب إلى رواتب وكوادر بشرية حيث يمكنهم الإلتحاق بقطاع الدفاع الجوي، كما تم تخصيص مدة معينة للدراسة بالمعهد وهي ستة شهور، وبالتالي سنتعرف على أهم ضوابط الالتحاق بمعهد الدفاع الجوي السعودي والأوراق الخاصة بالتقديم.

ماهي فترة الدراسة بمعهد الدفاع الجوي

الفترة تكون متوسطة حيث تمتد فيها الدراسة بالمعهد قرابة الستة أشهر.

تعتبر المدة الدراسية بالمعهد هي أقل فترة عن الدراسة بالكليات، والتي تستغرق حوالي ثلاث سنوات.

الطالب حال تخرجه من هذا المعهد سيكون متخرجًا برتبة رقيب.

يتم منح الطالب رتبة عريف حال حصوله على شهادة متوسطة الكفاءة.

ما هي شروط القبول بمعهد الدفاع الجوي

من بين أهم الاشتراطات الواجب مراعاتها حتى يتم قبول الطالب للالتحاق بالمعهد ما يلي: