شروط الحصول على منتج آهل لسنة 1443 وأهم مميزاته

يبحث العديد من مواطني الشعب السعودي عن منتج آهل وعن كيفية الحصول عليه فمنتج آهل هو منتج تمويلي يمنح للمواطنين الذين حصلوا من قبل على تمويل من بنك التنمية الإجتماعية ويستهدف منتج آهل مساعدة المواطنين السعوديين لإعانتهم على المعيشة وظروف الحياة ويستفيد من منتج آهل الرجال والنساء ويقدمه بنك التنمية بمبلغ 60 ألف ريال سعودي بفترة سداد كبيرة تصل إلى أكثر من 5 سنوات وبدون فوائد.

مميزات منتج آهل لسنة 1443 هجريا

سقف تمويل منتج آهل يبلغ 60 ألف ريال سعودي. تمويل آهل تصل مدته إلى 5 سنوات تسدد بأقساط شهرية. منتج آهل يتميز بأنه تمويل بدون رسوم إدارية. في حالة الوفاة أو العجز يعفى المواطن من سداد باقي الأقساط. يخضع منتج آهل لأحكام الشريعة الإسلامية. منتج آهل يقدم بدون فوائد. منتج آهل لا يحتاج إلى وجود كفيل إذا كان المواطن موظفا في الحكومة.

شروط الحصول على منتج آهل لسنة 1443