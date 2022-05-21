شروط الحصول على منتج آهل لسنة 1443 وأهم مميزاته
يبحث العديد من مواطني الشعب السعودي عن منتج آهل وعن كيفية الحصول عليه فمنتج آهل هو منتج تمويلي يمنح للمواطنين الذين حصلوا من قبل على تمويل من بنك التنمية الإجتماعية ويستهدف منتج آهل مساعدة المواطنين السعوديين لإعانتهم على المعيشة وظروف الحياة ويستفيد من منتج آهل الرجال والنساء ويقدمه بنك التنمية بمبلغ 60 ألف ريال سعودي بفترة سداد كبيرة تصل إلى أكثر من 5 سنوات وبدون فوائد.
مميزات منتج آهل لسنة 1443 هجريا
- سقف تمويل منتج آهل يبلغ 60 ألف ريال سعودي.
- تمويل آهل تصل مدته إلى 5 سنوات تسدد بأقساط شهرية.
- منتج آهل يتميز بأنه تمويل بدون رسوم إدارية.
- في حالة الوفاة أو العجز يعفى المواطن من سداد باقي الأقساط.
- يخضع منتج آهل لأحكام الشريعة الإسلامية.
- منتج آهل يقدم بدون فوائد.
- منتج آهل لا يحتاج إلى وجود كفيل إذا كان المواطن موظفا في الحكومة.
شروط الحصول على منتج آهل لسنة 1443
- يشترط أن لا يزيد عمر المستفيد عن سبعون عام.
- يشترط أن لا يزيد الدخل الشهري عن 12500 ريال سعودي.
- يستفيد من منتج آهل الأشخاص الذين يحملون الجنسية السعودية ويقيمون داخل الأراضي السعودية.
- يشترط أن يكون لدي المستفيد من منتج آهل سلامة السجل الإئتماني.
- إذا كان المستفيد يعمل في القطاع الخاص فإنه بحاجة إلى موافقة الكفيل للحصول على منتج آهل.
- لا يتم تقديم طلب للحصول على منتج آهل إذا إنطبقت عليه جميع الشروط.