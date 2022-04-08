شروط الحصول على مكرمة الملك سلمان رمضان 1443 ومتى تصرف

يتزايد البحث عن شروط الحصول على مكرمة الملك سلمان 1443 التي من المقرر أن يتم صرفها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال أيام من الآن لمستفيدي التأهيل الشامل والضمان الاجتماعي المطور، وكذلك المستفيدين من حساب المواطن ممن ينطبق عليهم شروط الحد الادنى، وتعد المكرمة الملكية هو مبلغ مالي يتم صرفه للأسر المحتاجة لشراء احتياجات ومستلزمات شهر رمضان وعيد الفطر.

شروط الحصول على مكرمة الملك سلمان رمضان 1443

وهناك عدة شروط لابد أن تتوافر بك لتحصل على مكرمة الملك سلمان لشهر رمضان 1443، وهي:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

أن يكون مقيم بشكل دائم في المملكة السعودية.

أن لا يقل العمر عن 38 عام.

أن يكون من المسجلين في الضمان الاجتماعي عبر موقع وزارة الموارد البشرية.

أن يكون قد قام بتحديث البيانات الخاصة بها لضمان نزول الرواتب في حسابه البنكي.

أن يكون من مستفيدي حساب المواطن الذين ينطبق عليهم الحد الادنى للدخل “1100 ريال لرب الأسرة، 550 ريال للفرد المستقل”.

متى تصرف مكرمة الملك سلمان 1443

من المقرر أن تصرف مكرمة الملك سلمان 1443 في الاسبوع الثاني من شهر رمضان الجاري، حيث سيتم ايداعها في حسابات المستفيدين.

كم تبلغ قيمة مكرمة الملك سلمان 144

حددت وزارة التنمية الاجتماعية قيمة مكرمة الملك سلمان 1443 وفقا لعدد الافراد: