شروط الحصول على قرض من البنك الزراعي وشروط الإعفاء من السداد

يرغب الكثيرون من العاملين في القطاع الزراعي في معرفة شروط الحصول على قرض من البنك الزراعي أو ما يُسمى قروض صندوق التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية، لتقديم طلب تمويل زراعي والاستفادة من إحدى خدمات الصندوق الإئتمانية، حيث يتيح عدة أنواع من القروض الزراعية، والتي تأتي تحت مسميات : قروض تنموية، وقروض المشاريع المتخصصة، والقروض التشغيلية العادية، والقروض التشغيلية للمشاريع المتخصصة، في هذه المقالة سوف نستعرض تلك الشروط وطريقة التقديم الإلكتروني عبر موقع صندوق التنمية الزراعية السعودي، وشروط الإعفاء من سداد القرض، فتابعوا معنا حتى آخر المقالة لمزيد من التفاصيل والفائدة.

شروط الحصول على قرض من البنك الزراعي

الشروط العامة لطلب تمويل من صندوق التنمية الزراعية

حدد صندوق التنمية الزراعية (البنك الزراعي)، عددًا من الاشتراطات والمتطلبات يجب توفرها لدى طالب التمويل، التي تشمل ما يلي:

الهوية الوطنية.

تقديم صور طبق الأصل لسند الملكية عدد 2، ويُقبل (سند ملكية صك شرعي، قرار توزيع، منحة، عقد إيجار).

تعبئة النموذج الخاص بطلب التمويل من صندوق التنمية الزراعية.

تقديم رخصة حفر بئر، في حال كان المشروع يتضمن حفر آبار.

صورة عن البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة.

سداد رسوم الكشف.

ألا يقل سنّ طالب الحصول على قرض زراعي عن 21 عامًا .

في حال كان المتقدم وكيلًا، ينبغي تقديم وكالة شرعية.

شروط الحصول على قرض من البنك الزراعي – قروض تنموية

ومن القروض التي يوفرها صندوق التنمية الزراعية في المملكة قروض تنموية، وهي قروض تهدف إلى تمويل مجالات زراعية لغرض زراعة المحاصيل بأنواعها، ومزارع الفاكهة، والمناحل، وقوارب الصيد، والقروض السياحية، والعيادات، والصيدليات البيطرية، وعربات الخضار، وهذه القروض طويلة الأجل ويتم منحها كقرض مباشر، وأما شروط منحه تتمثل في التالي:

ترخيص​ بمزاولة المهنة.

سندات الحيازة.

تقديم الضمانات المطلوبة.

استكمال مسوغات الطلب.

أنواع القروض الزراعية من صندوق التنمية الزراعية

وضمن إطار شروط الحصول على قرض من البنك الزراعي لا بد من التعريف بأنواع القروض الزراعية من البنك الزراعي وهي كما يلي:

القروض الزراعية العادية

هذه القروض تُمنح لتمويل جميع المجالات الزراعية مثل:

زراعة الحقول.

تربية الأغنام.

إنتاج الألبان.

المناحل.

قوارب الصيد وغيرها.

وهذا النوع من القروض على نوعين:

قروض قصيرة الأجل: وهي لتمويل مجالات زراعية مثل : تغطية أجور الحراثة، قيمة الأسمدة، وأيضاً البذور، وتربية النحل، والحصول على قوارب الصيد، و المبيدات والمحروقات.

قروض متوسطة الأجل: وتمنح من أجل حفر الآبار، وكذلك تمويل المضخات، وتمويل الرؤوس الكهربائية، وأنظمة الري، والغطاسات، وتمويل الآلات والمنشآت الزراعية. وشتلات الفاكهة، ومعدات وقوارب الصيد، وأيضاً معدات وخلايا النحل.

قروض المشاريع الزراعية المتخصصة

هذا النوع من القروض تختلف طبيعته بحسب ضخامة المشاريع سواء التي تقيمها الشركات أو الجمعيات أو حتى الأفراد، ومن أبرز المشروعات التي تستفيد من هذه القروض :

تربية الدجاج اللاحم.

إنشاء مزارع الدجاج البياض.

مزارع الدجاج البياض واللاحم.

إنشاء مشاريع إنتاج الألبان المختلفة وتصنيعها.

مشاريع تربية وتسمين الأغنام.

مشاريع تربية الأسماك.

مشروعات مصانع الأغذية الزراعية.

مشروعات مصانع الآلات والمعدات الزراعية.

مشروع معاصر الزيتون.

مشروعات المسالخ الآلية.

مشروعات مستودعات التبريد.

تمويل المشروعات الزراعية

ومن قروض صندوق التنمية الزراعية أيضًا تمويل المشروعات الزراعية والتي تصل نسبة التمويل لهذه المشروعات حتى 75% من قيمة المشروع، وتتميز هذه القروض بأنها متوسطة الأجل، أي أنها بحد أقصى يصل إلى عشرة سنوات.

ومن المشاريع الزراعية التي يتم تمويلها من البنك الزراعي :

قروض مشروع تربية الأغنام، وهذه القروض تتميز بمنح مربي الأغنام فترة سماح تصل إلى حوالي ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ توقيع العقد .

قروض إنتاج الألبان، وتتميز بمنح سماح تصل إلى حوالي عامين كاملين بدايةً من توقيع العقد، فيما تكون فترة السماح في باقي قروض مشاريع التنمية الزراعية لمدة عام واحد.

شروط الإعفاء من سداد القروض الزراعية

وإضافة إلى شروط الحصول على قرض من البنك الزراعي، من المهم التعرف على شروط الإعفاء من سداد قروض البنك الزراعي وهي تكون في حالة وفاة المقترض، تشمل ما يلي: