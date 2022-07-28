شروط الحصول على قرض زواج من بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية

صرح بنك التنمية الاجتماعية أنه سيقوم برفع نسبة قرض الأسرة إلى 100 ألف ريال سعودي بدل 60 ألف ريال سعودي وهذا بشروط محددة واجب توفرها للاستفادة من هذا الدعم المالي الموجه للأسرة السعودية.

قرض بنك التنمية الاجتماعية

مساهمة منه في تحسين الظروف الاجتماعية للأفراد في المملكة العربية السعودية يقدم بنك التنمية الاجتماعية مجموعة من القروض وهي كالآتي:

تمويل زواج: مساعدة الراغبين في الزواج على تحمل النفقات.

تمويل الأسرة: تمويل أسري يعين رب الأسرة على دفع متطلبات العيش.

تمويل الترميم: دعم مالي للمساعدة في تعديلات الإنشاء والصيانة.

شروط الحصول على قرض

أن لا يزيد عمر المتحصل على قرض 70 سنة.

دخل الأسرة ليس أكثر من 14600 ريال سعوي.

دخل الفرد ليس أكثر من 14600 ريال سعودي.

المرأة في حالة هجرها زوجها أو مات أو طلقها أو لديها الكثير من الأطفال الحصول على قرض للإعالة.

سجل انتمائي.

زواج لأول مرة.

الزوجة من جنسية سعوية أو من دول مجلس التعاون الخليجي أو إذا كانت غير سعودية فيجب الحصول على موافقة على الزواج من الجهة المسؤولة.

توفر عقد زواج من طرف المحكمة المختصة بالسعودية.

ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات من الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال حيث تعرفنا على شروط الحصول على قرض زواج من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.