شروط الحصول على قرض العمل الحر بقيمة 120 ألف ريال سعودي

يعتبر قرض العمل الحر أحد أهم وسائل التمويل التي تقدمها الدولة للسيدات والرجال المتوقفين عن العمل بالمملكة العربية، ولكن لكي تتمكن من الحصول على قرض للعمل الحر، يجب أن تتوافر لديك سلسلة من الشروط، لأن قرض العمل الحر يكون متاحا فقط للأشخاص العاطلين عن العمل، ولكن لديهم أهداف ومهارات تجعلهم قادرين على الإنتاج، من خلال أن يمارسوا المهن الخاصة بهم، وبناء على ذلك سنتعرف على أهم الشروط، وخطوات التقديم على قرض العمل الحر.

الشروط التي يجب أن تتوفر بالمتقدم للحصول على قرض العمل الحر

أولا يجب أن يكون عمر المقترض يتعدى 18عام وأن لا يزيد عن 65 عاما.

يجب على المتقدم ألا يكون مدينا للبنك بقرض آخر.

يجب أن يكون العائد الشهري للمقترض 20 ألف ريال سعودي.

عدم زيادة فترة سداد القرض عن 40 شهر.

يجب أن يتخطى المتقدم الفحص الائتماني .

يجب على العميل تحديد العمل الذي يقوم به، وإرفاق وثيقة خاصة بالعمل الحر.

كيفية التقديم على قرض العمل الحر

أولا يجب زيارة نفاذ بنك التنمية الاجتماعية أو النقر على الموقع الرسمي للبنك.

يتم الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد.

يجب تقديم طلب الحصول على قرض عمل حر.

يجب أخذ كل المعلومات الخاصة بأهلية المستفيد من المنتج إلكترونيا.

يجب إدخال جميع البيانات والمستندات اللازمة.

يجب تحديد حجز موعد البريد.

يجب إرسال المستندات المطلوبة عبر البريد.

يتم بعدها دراسة الطلب وكافة الشروط، وإذا لم تتواجد أي مشكلة يتم الحصول على القرض.

ماهي الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على قرض العمل الحر

يجب على الشخص المتقدم بطلب قرض العمل الحر تقديم البطاقة الوطنية ووثيقة تثبيت عنوان السكن.

تقديم أيضا رقم حساب البنكي الآيبان، وكذلك رقم الهاتف المحمول.

تقديم شهادة العمل الحر من أجل الموافقة على طلب التمويل من بنك التنمية الاجتماعية.

من أهم مزايا تمويل العمل الحر