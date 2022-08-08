الكثير من المواطنين السعوديين يبحثون عن شروط الحصول على قرض الأسرة الجديد 1444 من بنك التسليف، ويقدم هذا البنك العديد من القروض يكون الهدف منها تقديم يد العون والمساعدة للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، وكذلك تحسين الوضع الاقتصادي لهم، فيمكنهم اقامة مشاؤيع من خلال هذا القرض، ومن خلال السطور القادمة سنضع بين ايديكم الاوراق المطلوبة للحصول على قرض الأسرة الجديد 1444، فتابعونا.

شروط الحصول على قرض الأسرة الجديد 1444

يوفر بنك التسيلف قرض الأسرة لعملائه بهدف توفير الاحتياجات التي تحتاج إليها كل أسرة، حيث يعمل هذا القرض على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين الفقراء ومحدودي الدخل، وبناءا على عدد من الشروط يتم تحديد فيمة القرض الذي سيصرف لك، حيث يستهدف القرض بعض الفئات، وخلال فترة قد تصل إلى 10 أيام تكون قد حصلت على الأموال الخاصة بالقرض، وعن شروط الحصول على القرض فهي كما يلي:

لا يتعدى عمر الكفيل 55 عام.

ألا يكون المستفيد أكبر من 70 عام.

لا يتخطى الدخل الشهري للمستفيد 14500 ريال سعودي.

في حالة لم يتجاوز أحد الابناء 24 عاما فيتم أحتسابه ضمن أعداد أفراد الأسرة.

أعلى قيمة للقرض لمن هم أكبر من 60 عام، هي 30 ألف ريال سعودي.

الذين تتراوح أعمارهم ما بين 65 إلى 70 عام، فأقصى قيمة 18000 ريال سعودي.

احضار الاوراق المطلوبة.

الاوراق المطلوبة للحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف 1444

أما عن المستندات المطلوبة للحصول على قرض الأسرة 1444 فهي: