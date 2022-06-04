شروط التسجيل وطريقة الحصول على دعم ريف reef

يعتبر دعم الريف من إحدى أبرز المساعدات التي أعلنتها وزارة الزراعة من طريق موقعها الرسمي وذلك لكافة الأشخاص العاطلين من العمل ولكن هناك بعض الشروط التي يلزم استيفائها من أجل الاستفادة من ذلك الدعم واستطعنا من طريق مقالنا اليوم أن نقدم إليكم كلّما يخص ذلك الدعم.

شروط الحصول على دعم الريف

من أجل الاستفادة من دعم الريف هناك بعض الشروط التي يلزم استيفائها وتلك الشروط تكمن في التالي:

أولًا يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

كما يجب ألا يقل عمر المتقدم للحصول على دعم الريف عن 21 عام.

يلزم ألا يكون عامل في إحدى القطاعات الزراعية.

يجب ألا يكون منتسب لأي قطاع من قطاعات العمل الحكومي أو الخاص.

كما يجب ألا يكون لديه حساب بنكي نشط.

كيفية التسجيل لمستحقي دعم الريف

يتم التسجيل في دعم الريف من طريق اتباع الخطوات الآتية: