تعتبر مبادرة محمد بن سلمان من أهم المبادرات التي يقدمها ولي العهد محمد بن سلمان وهي تهدف إلى تقديم الدعم المالي إلى الشباب المقدمين على الزواج ولكن لم يتمكنوا من توفير كل نفقات التجهيز الخاصة بالزواج ولكن هناك عدة شروط يجب توافرها في المتقدم لطلب الدعم ومن الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتي بهدف الإعانة على المعيشة وتحسين مستوى الأسر الفقيرة والتي تحتاج إلى الدعم المادي، ومن الجدير بالذكر أن الدعم المقدم من محمد بن سلمان غير مسترد أي إن الشاب الحاصل على الدعم لا يجب عليه سداد المبلغ إلى الدولة مرة أخرى وتم تقدير المبلغ بقيمة 20 ألف ريال سعودي ومن خلال هذا المقال سوف نعرض شروط الحصول على دعم الزواج من مبادرة محمد بن سلمان ورابط التسجيل.

شروط التقديم على سند محمد بن سلمان للزواج