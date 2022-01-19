شروط الحصول على دعم الزواج من مبادرة محمد بن سلمان ورابط التسجيل
تعتبر مبادرة محمد بن سلمان من أهم المبادرات التي يقدمها ولي العهد محمد بن سلمان وهي تهدف إلى تقديم الدعم المالي إلى الشباب المقدمين على الزواج ولكن لم يتمكنوا من توفير كل نفقات التجهيز الخاصة بالزواج ولكن هناك عدة شروط يجب توافرها في المتقدم لطلب الدعم ومن الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتي بهدف الإعانة على المعيشة وتحسين مستوى الأسر الفقيرة والتي تحتاج إلى الدعم المادي، ومن الجدير بالذكر أن الدعم المقدم من محمد بن سلمان غير مسترد أي إن الشاب الحاصل على الدعم لا يجب عليه سداد المبلغ إلى الدولة مرة أخرى وتم تقدير المبلغ بقيمة 20 ألف ريال سعودي ومن خلال هذا المقال سوف نعرض شروط الحصول على دعم الزواج من مبادرة محمد بن سلمان ورابط التسجيل.
شروط التقديم على سند محمد بن سلمان للزواج
- في البداية يجب الدخول إلى الصفحة الرسمية لمبادرة محمد بن سلمان عن طريق الرابط التالي: https://snad.org.sa/marriage
- يشترط أن يكون الزوج والزوجة من الجنسية السعودية.
- يشترط أن يكون الزواج هو الأول للزوج والزوجة.
- يجب أن يمر عام على الأقل من الزواج.
- يشترط أن لا يقل عمر الزوج عن 21 ولا يزيد عن 40 عاماً وعمر الزوجة يكون من 18 إلى 40 عاماً.
- يشترط الحصول على شهادة الثانوية العامة.
- يجب أن لا يزيد الراتب الشهري للزوج عن 4000 ريال سعودي.
- يجب وجود حساب بنكي فعال لإرسال المساعدة من خلاله.
- يشترط أن لا يزيد المهر المتفق عليه للزواج أكثر من 50000 ريال سعودي.