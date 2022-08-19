تعرف على شروط صندوق التنمية العقارية السعودي للحصول على التمويل من برنامج الدعم السكني

منذ أن تم الإعلان في المملكة العربية السعودية خبر عن أن شهادة إتمام البناء اعتمدت مؤخراً شرط إلزامي للتقديم على تمويل من صندوق التنمية العقارية والتي توضح أن مراحل البناء قد تم الإنتهاء منها في الوقت المحدد حسب الجدول الزمني المقرر سابقاً بحسب شروط برنامج الدعم السكني التي حددها صندوق التنمية العقارية أو عند التوجه للحصول على تمويل من برنامج الوحدات الجاهزة المنشأة سابقاً بغرض التجديد أو الصيانة، كما أوضحت أن الغرض من هذه الشهادة هو ضمان أن العقار قد تم بالجودة المطلوبة وعلى أتم وجه وحسب المواصفات، كما أعلن وأكد صندوق التنمية العقارية أن لا صحة عن ما تناولته بعض الصحف عن إلغاء الدعم التمويلي المقدم من الصندوق لعملائه والمستفيدين من الدعم السكني، وأن الصندوق ما زال ملتزم بإيصال الدعم في موعده المحدد سلفاً يوم 24 من كل شهر ميلادي، كما أوضح أن الموافقة علي طلب تمويل الدعم السكني المدعم من صندوق التنمية العقارية يلزم المتقدم بتقديم شهادة إتمام البناء لبرنامج البناء الذاتي، وهو شرط أساسي للموافقة على التمويل المدعوم لبرنامج الوحدات الجاهزة أيضاً يذكر أن المبالغ التي يتم وضعها بالحسابات الخاصة لمستفيدي برنامج سكني مازالت تصرف بأنتظام.

أهم ما يقدمه صندوق التنمية العقارية السعودي:

منذ أن تم الإعلان عن البرنامج الخاص بصندوق التنمية العقارية وبدء عمله في شهر يونيو عام 2017 حتى إنتهاء شهر أبريل لعام 2022 وصل مبلغ رأس مال الصندوق إلى 36.8 مليار ريال سعودي.

ومن المعروف حرص الصندوق على مساعدة المواطنين السعوديين على إمتلاك عقارات ومساكن خاصة بهم وبعائلاتهم لتوفير الأمن وتحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان أحد أهم برامج رؤية السعودية 2030 الذي أستهدف أكثر من 635.8 ألف عميل بدعم مالي يزيد عن 381 مليار ريال سعودي.