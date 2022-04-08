شروط الحصول على تمويل ميسر إمكان بالسعودية

قامت المملكة العربية السعودية من خلال شركة إمكان للتمويل أن توفر الكثير من التمويلات التي من بينها التمويل الميسر والإضافي ولكن هناك الكثير من الشروط التي يلزم توافرها من أجل أن يستطيع المواطن أن يستفيد من ذلك التمويل والحصول عليه.

شروط الحصول على تمويل ميسر إمكان:

هناك بعض الشروط التي يلزم توافرها من أجل الإستفادة من تمويل إمكان الراجحي وتلك الشروط هي كلًا من التالي:

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اولًا يلزم ألا يقل الدخل الشهري عن 1900 ريال سعودي.

من الشروط أيضًا أن يتم توفير 2000 ريال من الفئات الأخرى.

كما يلزم توفير حساب بنكي من خلال مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية.

يجب توفير تقرير سمة السعودية بالمملكة.

يلزم أن يتراوح عمر المتقدم للطلب ما بين 22 عام حتى 60 عام فقط.

في حالة توافر كافة الشروط والأحكام سيكون من السهل الاستفادة من التمويل على الفور.

مميزات تمويل شركة إمكان بالمملكة العربي السعودية:

يتسم التمويل بالكثير من المميزات التي من بينها كلًا من التالي: