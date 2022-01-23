شروط الحصول على تمويل “كنف” من بنك التنمية الاجتماعية للمطلقات والأرامل

يتساءل عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية عن فوائد وشروط الحصول على تمويل كنف من البنك السعودي للتنمية الاجتماعية، ويتمكن الأرامل والمطلقات من التقديم للحصول علي قرض كنف ولكن يجب أولاً استيفاء بعض الشروط والأحكام، ومن المتعارف عليه أن ذلك التمويل يتسم بالعديد من المزايا التي يقدمها للحاصلين علي التمويل.

شروط الحصول علي تمويل كنف

من الشروط التي وضعها بنك التنمية الاجتماعية للمطلقات والأرامل للحصول علي تمويل كنف هو التالي:

ألا يزيد الدخل الشهري لمقدم الطلب عن 8000 ريال. العمر المقيد به للحصول علي التمويل هو لا يقل عن 25 عام ولا يتجاوز 55 سنة. يجب أن يكون الكفيل تحت سن 55 يجب وجود تاريخ سلامة للسجل الائتماني للمتقدم للاقتراض. يتم تمويل الأرامل والمطلقات الذين ليس لديهم معيل.

الحصول على تمويل كنف

بنك التنمية الاجتماعية يتيح مجموعة من خدمات التمويل التي يختص به شريحة كبيرة من الأفراد من الأسر المتعففة وذي الدخل المنخفض، حيث يوفر البنك للمواطنين بالمملكة من إمكانية الحصول على تمويل سهل يتيح لهم الوفاء ببعض الاحتياجات وتلبية المطالب الأسرية، بالإضافة إلي ذلك يتيح البنك لك اختيار ما يناسبك من خدمات، ويتم تقديم طلب للتمويل من خلال اتباع التالي:

تسجيل الدخول لموقع البنك الرسمي.

انتقل إلى صفحة طلب القرض.

يجب تدوين رقم الهوية وتاريخ الميلاد على الموقع.

انتظر حتي يتم التحقق من هويتك وتاريخ ميلادك.

بعد التحقق من صحة البيانات والتحقق من الامتثال، سيتم إرسال معلوماتك إلى جهات حكومية.

قم بتعبئة المعلومات المطلوبة منك من خلال الموقع الإلكتروني لتقديم طلب القرض.

بعد ذلك سيحدد الجهاز المصرفي موعدًا لإرسال أوراقك.

ويتم مراجعة الطلب المقدم من إدارة بنك التنمية الاجتماعية وفحصه.

وفي حالة القبول سيتم تحويل المبلغ إلى حساب مصرفي خاص بالعميل.

من الممكن خصم المبلغ عبر نظام سداد، أو عن طريق الخصم المباشر للدفعات الشهرية من راتبك إذا كنت موظفًا حكوميًا.

مميزات تمويل كنف

كشف بنك التنمية الاجتماعية عن المزايا التي يقدمها للعملاء الذين يحصلون علي تمويل، ومن ابرز تلك المزايا الأتي: