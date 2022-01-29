تعتبر المساعدة المقطوعة هي أحد برامج الدعم المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية والتي تهدف إلى تقديم الدعم المالي إلى المواطنين في السعودية وتحسين مستوى المعيشة وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم ومن الجدير بالذكر أن المساعدة المقطوعة هي ليست راتب شهري يصرف في موعد محدد وإنما هي مساعدة تصرف من خلال مرسوم ملكي من قبل القائم على المملكة السعودية الملك سلمان عبد العزيز ويبحث العديد من المواطنين عن موعد صرف المساعدة المقطوعة حيث أنهم يعتمدون عليها تلبية احتياجاتهم بينما أعلنت وزارة الموارد البشرية أن ليس لها موعد محدد وإنما يتم صرفها على فترات متباعدة فلا يمكن أن يحدد ميعاد جذري يمكن الاعتماد عليه لأنها ليست شهرية ولا دخل ثابت ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم شروط الحصول على المساعدة المقطوعة والفئات المستحقة للحصول عليها.

المواطنين المستحقين للمساعدة المقطوعة

المواطنين الغير حاصلين على الدعم من الضمان الاجتماعي في السعودية.

المواطنين الذين يحصلون على دخل منخفض ومحدودي الدخل.

المواطنين كبار السن الذين لا يقدرون على ممارسة العمل.

يتم حصول المرأة الأرملة والمطلقة على المساعدة المقطوعة.

أصحاب أمراض العجز الكلي والعجز الجزئي.

السيدات المهجورات الآي لا يمتلكوا أي دخل ثابت.

شروط حصول المواطنين على المساعدة المقطوعة