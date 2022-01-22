أعلنت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية عن موعد إيداع أول دفعة من دعم سكني في الحسابات البنكية للمستفيدين وحددت الوزارة أنه من المقرر أن يتم إيداعها يوم 24 يناير ومن الجدير بالذكر أن برنامج الدعم السكني المطروح من وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الحكومة هو أحد برامج الدعم التي توفرها الحكومة السعودية للمواطنين في المملكة العربية السعودية والتي تهدف إلى توفير وحدات سكنية إلى المواطنين الغير قادرين على شراء وحدات سكنية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد وخاصة بعد جائحة فيروس كورونا التي كان لها دور كبير في خفض الحالة الاقتصادية للمواطنين ولكن وضعت الوزارة عدد من الشروط التي يجب توافرها للحصول على وحدة سكنية ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم شروط الحصول على الدعم من برنامج سكني وخطوات التقديم.

الشروط المطلوبة للتقديم في دعم سكني

يشترط أن يكون المتقدم للحصول على دعم سكنى سعودي الجنسية.

يجب عدم امتلاك المتقدم لأي أراضي أو وحدات سكنية.

يشترط عدم حصول المتقدم على قرض من البنك.

يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 70 عاماً وأن لا يقل عن 25 عاماً.

إدخال كافة البيانات المطلوبة والأوراق التي تثبت استحقاق المتقدم للدعم.

خطوات التقديم في دعم سكني