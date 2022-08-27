شروط الحصول على التمويل الشخصي البنك الأهلي السعودي

يعد البنك واحد من أهم وأشهر البنوك الموجودة والذي يقوم بتقديم العديد من الخدمات التمويلية للمواطنين والوافدين، ومن أهم التمويلات التي يقوم بتقديمها”تمويل شخصي بدون تحويل راتب البنك الأهلي” ويتم الحصول عليه في ظل مجموعة من الشروط المحددة يمكنك قراءة السطور التالية لتتعرف على الشروط والخطوات.

في البداية يلزم أن يكون العميل من موظفي القطاعات سواء قطاع عام أو قطاع خاص. كما يلزم أن لا يقل الراتب عن 3000 ريال، وللعمالة الوافدة عن 4000 ريال. يلزم أن تكون فترة العمل للسعوديين لا تقل عن شهر ولا تقل على ثلاث أشهر لغير السعوديين. كما يلزم أن لا يقل المتقدم عن 18 عام، ولا يزيد عن 60 عام عند تسديد آخر قسط. كما يلزم تحقيق الشروط التي يطلبها البنك من العميل.

مميزات البنك الأهلي السعودي

يوجد العديد من المميزات التي قد تتمتع بها عند حصولك على التمويل وهي كالتالي:

من أعم مميزاته أنه يتم خصم العمولة إذا تم السداد في فترة 6 شهور.

في حالة العجز يتم إعفاء الأقساط الشهرية.

كما أنه يتم وضع نسبة عمولة منخفضة في حالة السداد فترة أكتر من 6 شهور.

من أهم مميزات التمويل هو سهولة الإجراءات الخاصة به.

مميزات التمويل الأونلاين

في البداية يجب أن تكون على علم أن التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما أن العميل يستطيع الحصول على مبلغ التمويل دون الذهاب إلى البنك.

لا يتطلب تقديم أي أوراق للحصول على التمويل.

التمويلات المقدمة تبدأ من 5.000 ريال حتى 1.500.000 ريال سعودي.

من الممكن أن تقوم بتسديد مبلغ التمويل على 60 شهر.

يتميز بخدمة التسديد المبكر.

كما أنه تتمكن من الحصول على تأمين تكافلي في حالة الوفاة.

لا يتطلب دفع أي رسوم إدارية.

فتح حساب بنك الأهلي أونلاين

من الممكن أن تقوم بفتح حساب خاص بك إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر البنك ولكنه يتطلب مجموعة من الشروط ومن شروط هذه الخدمة: