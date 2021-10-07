شروط الحصول على أفضل تمويل من سلفة بدون تحويل الراتب

تعد منصة سلفة واحدة من أهم المنصات في المملكة العربية السعودية التي تقدم العديد من التمويلات السريعة والمريحة في سداد الأقساط للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي، كما أنها تقدم تمويل متوافق مع الشريعة الاسلامية، ويمكنك الحصول على تمويل سلفة بدون تحويل الراتب أو موافقة الكفيل، كما يمكنك الحصول على التمويل خلال دقائق في حالة توافرت الشروط بك، وسوف نضع بين ايديكم طريقة الحصول على التمويل وأهم الشروط المرتبطة به.

طريقة الحصول على تمويل من سلفة

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة سلفة.

بعد تحميل الصفحة الرئيسية، اضغط على كلمة “طلب تمويل شخصي”.

ستظهر لك قائمة بها عدة اختيارات، اضغط على كلمة “طلب”.

قم بادخال كافة البيانات المطلوبة منك في الاستمارة الالكترونية:”الاسم، رقم الهاتف، البريد الالكتروني،…”.

قم بالضغط على كلمة “حفظ”.

قم بالموافقة على الشروط والاحكام.

قم بارسال الطلب، وسيقوم البنك بفحصه والنظر فيه.

يتم الرد عليك خلال ساعات، وفي حالة الموافقة سيتم وضع المبلغ في حسابك مباشرة.

شروط الحصول على تمويل سلفة

والآن نرصد لكم الشروط المطلوبة للحصول على تمويل سلفة في وقت قياسي: