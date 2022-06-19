شروط التمويل الشخصي من شركة النايفات السعودية والمستندات المطلوبة

تعد الشركة واحدة من أهم الشركات التي تقوم بتقديم تمويل شخصي يتناسب مع حاجات الأفراد لكي يتمكنوا من تأسيس مشاريعهم الخاصة أو لأي سبب كان، حيث تعمل الشركة على تقديم عدة عروض تمويلية خاصة بالأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة وفق أنظمة سداد مرنة وتسهيلات سريعة للحصول على التمويل الشخصي من شركة النايفات ، وتعد شركة النايفات أحد الشركات المساهمة والتي تم تأسيسها وفق قرار صادر من وزارة التجارة والاستثمار وبدعم نقدي من مؤسسة النقد العربي السعودي، وتعدد البرامج التمويلية التي تضعها شركة النايفات لمواطني المملكة مختلفة عن بعضها لترك الحرية في اختيار البرنامج التمويلي الذي يميل له كل شخص، وسوف نوضح لكم مميزات تمويل شخصي من غير البنوك من شركة النايفات السعودية للتمويل.

فوائد التمويل الشخصي من شركة النايفات السعودية

من أهم مميزات التمويل أنه بتوافق مع أحكام الشريعة بالمملكة.

تصل فترة السداد إلى 5 سنوات فقط.

يمكنك الحصول على تمويل إضافي في حالة كنت راغب في ذلك.

يتم تحصيل رسوم إدارية بسيطة من إجمالي مبلغ التمويل.

شروط شركة النايفات التمويل الشخصي للأفراد داخل المملكة

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم للحصول على التمويل وهي كالآتي:

في البداية يلزم أن يكون المتقدم للحصول على التمويل يعمل في أحد الجهات الحكومية أو بأحد الجهات الخاصة المعتمدة لدى شركة النايفات للتمويل الشخصي.

بالنسبة للراتب يلزم أن لا يقل عن 5000 ريال سعودي للعاملين في القطاع الحكومي.

يلزم أن لا يقل راتب العميل 7000 ريال سعودي وذلك بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص.

الحد الأدنى لعمر العميل عن 20 عام.

يلزم أن يكون الحد الأقصى 60 عام فقط.

يلزم كذلك أن يستمر العميل بمدة عمل لا تقل عن 3 شهور بالعمل الحكومي.

كما يلزم أن يستمر العميل بمدة عمل لا تقل عن 6 شهور بالعمل الخاص.

مستندات يجب تقديمها للموافقة على التمويل الشخصي