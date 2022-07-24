شروط التمويل الشخصي من بنك الراجحي وأهم الأوراق المطلوبة والمميزات

للباحثين عن الحصول على تمويل سريع وبشروط سهلة وميسرة وتسهيلات كبيرة في السداد ومتوفر للمواطنين السعوديين وأيضا للمقيمين الوافدين داخل المملكة العربية السعودية يعلن بنك الراجحي السعودي عن توافر تمويل شخصي سريع بأقل راتب ويخضع لأحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها ويستطيع الراغب في الحصول عليه في أسرع وقت ممكن ويمكن التقديم عليه عن طريق الأونلاين.

مميزات الحصول على التمويل الشخصي من بنك الراجحي

التمويل الشخصي من بنك الراجحي يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها. يمتاز التمويل الشخصي من بنك الراجحي بفترة السداد الطويلة والميسرة والتي تصل إلى ستون شهرا. يستطيع المواطن السعودي وكذلك المقيم الوافد إلى المملكة العربية السعودية الحصول على التمويل الشخصي من بنك الراجحي.

أهم الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل الشخصي من بنك الراجحي

يجب أن لا يقل عمر المواطن الراغب في الحصول على التمويل الشخصي عن 21 عام ولا يزيد عن 60 عام للموظف السعودي الجنسية.

يجب ألا يزيد عمر المواطن المتقاعد الراغب في الحصول على التمويل الشخصي من بنك الراجحي عن 70 عام.

يجب أن يكون المواطن الراغب في الحصول على التمويل الشخصي يعمل لدي جهة معتمدة من بنك الراجحي.

يشترط ألا يقل الراتب الشهري للمواطن الموظف الراغب في الحصول على التمويل الشخصي عن 2000 ريال سعودي.

يشترط ألا يقل الدخل الشهري للمواطن المتقاعد الراغب في الحصول على التمويل الشخصي عن 1900 ريال سعودي.

يجب ألا يقل الراتب الشهري للمقيم الراغب في الحصول على التمويل الشخصي من بنك الراجحي عن 5000 ريال سعودي.

أهم المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي من بنك الراجحي