شروط التقديم في نظام رايات الكلية التقنية 1440 | الاستعلام عن الحضور والغياب

شروط التقديم في نظام رايات الكلية التقنية 1440 والتي تعمل المملكة السعودية جاهدة على توفير العديد من الخدمات الجديدة لمواطنيها، والتي من أبرزها اهتمامها بالمنظومة التعليمية السعودية، ولذلك قامت بتدشين موقع رايات الإلكتروني وهو موقع إلكتروني تابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والتي تقوم من خلاله بتوفير العديد من الخدمات التعليمية منها الاستعلام عن الجداول الدراسية للطلاب بالمملكة، ولكن ينبغي أولا التسجيل بالبرنامج من خلال رابط موقع رايات الكلية التقنية الرسمي على شبكة الإنترنت، ومن خلال هذا التقرير سنجيب على كافة الاستفسارات والأسئلة الأكثر شيوعا الخاصة بنظام رايات لتطبيق خدمة المتدربين، وهذه النقاط التي ستكون محور هذا التقرير نجملها في النقاط التالية:

بلاك بورد تقنية المؤسسة

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الصفحة الرئيسية

شروط التقديم في نظام رايات الكلية التقنية 1440

رابط رايات الكلية التقنية رابط مباشر للدخول

الكليات المتاحة لتسجيل المقررات للمتدربين المستمرين

التقويم الأكاديمي أعمال الفصل الأول

التقويم الأكاديمي أعمال الفصل الثاني

تغيير كلمة المرور للمتدربين

الاستعلام عن اسم المستخدم لحساب رايات للمتدربين

تغيير رقم جوال من صفحة رايات

تعذر دخولك لحسابك على رايات وتلقيت رسالة فشلت المصادقة

شروط التقديم في نظام رايات الكلية التقنية 1440 ورابط مباشر للدخول

أما عن طريقة التسجيل والتقديم بموقع نظام رايات الكلية التقنية، فيمكنكم زيارة الرابط الخاص بالنظام على شبكة الإنترنت، والرابط المباشر للدخول في نظام رايات الكلية التقنية اضغط هنا

وقامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالكشف فتح أبواب التقديم أمام المتدربين والمتدربات للالتحاق والتسجيل بها؛ حيث يستطيع كل منهم الآن التسجيل والتقديم بالكلية التقنية الفصل الدراسي الأول وهذا ما سنعمل على استعراضه من خلال السطور القادمة.

الكليات المتاحة لتسجيل

الكليات المتاحة لتسجيل المقررات للمتدربين المستمرين الاستبيانات

إتاحة الفرصة للجميع للمساهمة في التطوير بيئة التدريب التجريبية

بيئة التدريب الخاصة بالمدربين و المشرفين

شروط التقديم في نظام رايات الكلية التقنية 1440

وهناك العديد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للالتحاق بنظام رايات الكلية التقنية، وفقا لما كشفت عنه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهي على النحو التالي:

ينبغي أن يكون المتقدم من أصل سعودي.

يشترط أن يكون المتقدم من الحاصلين على الدبلوم الصحي عبر المعاهد الإدارية أو من الحاصلين على المؤهلات الجامعية العليا.

يشترط أن يكون المتقدم من الحاصلين على دبلوم المعهد الوطني للتقنية.

يشترط ألا يكون المتقدم من المقيدين بأي من البرامج الأخري.

تطوير الأنظمة الإلكترونية رايات يهدف المشروع إلى تطوير الأنظمة الإلكترونية لخدمات المتدربين التي تُشغل الكليات والمعاهد حاليًا وأكثر الوحدات التدريبية الأخرى

شروط التقديم في نظام رايات الكلية التقنية 1440 وأهداف نظام رايات

رفع جودة الخدمة المقدمة

رفع جودة الدراسات والبيانات

رفع نسبة رضا المتدربين والمدربين والموظفين

جذب عدد أكبر من المتدربين

الوصول إلى مستويات عالمية من تقديم الخدمة التعليمية والتدريبية

الكليات المتاحة لتسجيل المقررات للمتدربين المستمرين من خلال الضغط على الرابط التالي:

رابط تسجيل المقررات للمتدربين

شروط التقديم في نظام رايات الكلية التقنية 1440 والمنافع المرجوة من نظام رايات

تطبيق نظام عالمي يتبع أفضل الممارسات في مجال التعليم

ربط المدربين والمتدربين بأحدث تقنيات التعليم

قاعدة بيانات موحدة لبيانات المقررات والمناهج والخطط والمتدربين والمدربين

اتمام العملية الدراسية كاملة

حساب العبء التدريبي

جودة البيانات والمعلومات الخاصة بالعملية التدريبية

تطبيق الأجهزة الذكية

تتبع المسار التدريبي إلكترونيًا

تطوير العملية التدربية

خطوات الاستعلام عن اسم المستخدم لحساب رايات للمتدربين: بعد الدخول إلى صفحة رايات، من نافذة (المتدربون) –من أسفل الصفحة– اختر (خدمة الاستعلام عن الرقم التدريبي واسم المستخدم)

أدخل (الرقم التدريبي) و(الهوية) ثم اختر (موافق)

سيظهر لك اسم المستخدم لحسابك على رايات

خطوات تغيير كلمة المرور للمتدربين: بعد الدخول إلى صفحة رايات، من نافذة (المتدربون) –من أسفل الصفحة– اختر (خدمة تغيير كلمة المرور)

أدخل (الرقم التدريبي) و(الهوية) و(الرمز المقترح) ثم اختر (موافق)

سيظهر لك إشعار بإرسال الرقم المرجعي إلى جوالك

أدخل الرقم المرجعي ثم أدخل كلمة المرور الجديدة

تسجيل المقررات

يمكن التحقق من المقررات المسجلة حاليا باختيار (عرض معلومات التسجيل) من خدمة (التسجيل الذاتي)

خطوات تغيير رقم جوال من صفحة رايات:

من صفحة رايات ، انتقل إلى أسفل الصفحة ومن نافذة المتدربون، اختر الطلبات الإلكترونية

أدخل بيانات حسابك التدريبي

اختر طلب تغيير رقم جوال من القائمة ثم متابعة

ستظهر صفحة تعليمات الخدمة، اضغط امر متابعة

في الصفحة التالية، أدخل رقم الجوال المحدث ثم حفظ لتحديث رقم الجوال

ماذا تفعل إذا تعذر دخولك لحسابك على رايات وتلقيت رسالة (فشلت المصادقة)؟ رسالة (فشلت المصادقة) تشير إلى أن أيًا من اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيح، للتحقق اتبع الآتي للتحقق من اسم المستخدم الصحيح:

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