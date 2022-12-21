شروط التقديم على وظائف الحرس الوطني 1444 والطول المناسب

أعلنت وزارة الحرس الوطني التابعة لحكومة المملكة العربية السعودية، والتي تعد من أهم الوزارات في السعودية لما تقوم به من مسؤوليات كبيرة وضخمة في حماية الأمن داخل السعودية، وتقوم الوزارة بالإعلان عن وجود وظائف شاغرة في مؤسساتها وفقا لمجموعة من الشروط المطلوب تحققها في كل شخص متقدم لكي يتم قبول الطلب، ومن أهم تلك الشروط هي طول الشخص المتقدم في الوظيفة وقد تم البدء في تلقي طلبات التقديم في الوظائف بداية من الأحد 18 ديسمبر على أن تستمر طلبات التقديم حتى الخميس 22 من ديسمبر الجاري، نوضح في السطور التالية الطول المطلوب في الحرس الوطني وشروط التقديم على وظائف الحرس الوطني 1444.

الطول المطلوب في الحرس الوطني

إجابة لأهم سؤال في شروط الحصول على وظائف الحرس الوطني، جاء الحد الأدنى لطول أي شخص متقدم في الوظيفة 160 سم.

وبناء عليه يتم قبول الأشخاص الأطول من ذلك الحد الأدنى، وأيضا يتم تحديد الوزن المناسب وفقا لطول كل شخص ولابد أن يتحقق التناسب بين الطول والوزن.

شروط التقديم على وظائف الحرس الوطني 1444