قامت قوات الأمن الخاصة والشؤون التي تخص سلامة الحج والعمرة للمواطنين بطلب نساء للعمل في تأمين المواطنين في موسم الحج والعمرة وحماية الأماكن المقدسة وحماية الحجاج والمعتمرين سواء من داخل المملكة أو خارجها أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن احتياجها لوظائف أمن للنساء بالتعاون مع إدارة القبول المركزية وتم تعيين رابط للتقديم علي الموقع وملئ البيانات الشخصية المطلوبة ولكن باتباع مجموعة من الشروط واللوائح من قبل وزارة الداخلية السعودية لموظفي الأمن والقوات الخاصة للنساء.

شروط تعيين النساء في تأمين الحج والعمرة أبرز هذه الشروط.. أن يكون المتقدم لطلب الوظيفة سعودي الجنسية.

أن تكون حاصلة على شهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم السعودي أو شهادة الثانوية العامة.

ليس لها سابق تجربة بأعمال تدين الشرف والأمانة.

أن تكون المتقدمة لها سمعة حسنة وأمينة.

أن تكون جنسيتها السعودية سارية في تاريخ التقديم الوظيفي

حصول المتقدمة على رخصة قيادة نسائية.

ليس لها سابق عمل بالخدمة العسكرية.

لا يجب أن تكون المتقدمة لها وظيفة حكومية داخل حدود السعودية أو خارجها.

إذا كانت المتقدمة متزوجة لا بد أن يكون زوجها حامل للجنسية السعودية.

هناك عدة اختبارات لهذه الوظيفة لا بد أن تجتاز المتقدمة في جميع الاختبارات واكتمال جميع الإجراءات.

يجب أن تكون حاصلة على شهادة من داخل حدود المملكة وإذا حصلت على الشهادة من خارج المملكة يجب أن تحصل على معادلة للشهادة لتناسب شروط التقديم على الوظيفة.