شروط تعيين النساء في تأمين الحج والعمرة

أبرز هذه الشروط..

  • أن يكون المتقدم لطلب الوظيفة سعودي الجنسية.
  • أن تكون حاصلة على شهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم السعودي أو شهادة الثانوية العامة.
  • ليس لها سابق تجربة بأعمال تدين الشرف والأمانة.
  • أن تكون المتقدمة لها سمعة حسنة وأمينة.
  • أن تكون جنسيتها السعودية سارية في تاريخ التقديم الوظيفي
  • حصول المتقدمة على رخصة قيادة نسائية.
  • ليس لها سابق عمل بالخدمة العسكرية.
  • لا يجب أن تكون المتقدمة لها وظيفة حكومية داخل حدود السعودية أو خارجها.
  • إذا كانت المتقدمة متزوجة لا بد أن يكون زوجها حامل للجنسية السعودية.
  • هناك عدة اختبارات لهذه الوظيفة لا بد أن تجتاز المتقدمة في جميع الاختبارات واكتمال جميع الإجراءات.
  • يجب أن تكون حاصلة على شهادة من داخل حدود المملكة وإذا حصلت على الشهادة من خارج المملكة يجب أن تحصل على معادلة للشهادة لتناسب شروط التقديم على الوظيفة.