شروط التقديم على الوظائف العسكرية بشهادة الكفاءة وزارة الحرس الوطني 1443

شهادة الكفاءة بالمملكة العربية السعودية هي شهادة الكفاءة المتوسطة التي يحصل عليها الطالب بعد إنهائه للصف الثالث المتوسط، وقد أتاحت وزارة الحرس الوطني بعض الوظائف العسكرية التي يتم التقدم لها بشهادة الكفاءة من المواطنين بالمملكة، فيما يلي نستعرض رابط وشروط التقديم على الوظائف العسكرية بشهادة الكفاءة 1443.

شروط التقديم على الوظائف العسكرية بشهادة الكفاءة

هناك بعض الشروط التي يجب استيفائها لقبول المتقدمين لوظائف وزارة الحرس وتلك الشروط تتمثل فيما يلي:

أن يكون المتقدم للحصول على الوظيفة سعودي الجنسية.

يجب أن يكون حاصلًا على الدبلوم لمدة عامين بعد حصوله على الشهادة المتوسطة.

أيضًا يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 عام و40 عام.

أن يكون ذو سيرة جيدة وحسن السير والسمعة.

ألا يكون قد تم الحكم عليه في قضايا تمس الشرف والأمانة.

يجب ألا يكون تمت احالته للتقاعد.

كما يجب أن يكون المتقدم قد اجتاز الفحص الطبي.

رابط التقديم على الوظائف بشهادة الكفاءة

أتاحت وزارة الحرس الوطني رابط إلكتروني يتم من خلاله التقديم من قبل المواطنين الحاصلين على شهادة الكفاءة المستوفين للشروط على الوظائف العسكرية المحددة.

ومن الجدير بالذكر أن الوظائف العسكرية بالمملكة العربية السعودية يتم التقدم لها بعد أن يتم الإعلان عنها من قبل أحد الوزارات العسكرية منها وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ووزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.

جميعها وزارات تقوم بالإعلان على فترات عن الوظائف العسكرية لحاملي الشهادات المختلفة من الابتدائية والمتوسطة والثانوية العامة والبكالوريوس وشهادة الكفاءة.