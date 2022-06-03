شروط التقديم بوظائف الهلال الأحمر السعودي والمستندات المطلوبة

يزداد البحث عن رابط التقديم الخاص بوظائف الهلال الأحمر السعودي بالمملكة العربية السعودية، فقد تم الإعلان عن فتح باب التقديم على عدد من وظائف الهلال الأحمر الشاغرة سواء للجنسين من الرجال والسيدات بمختلف المناطق بالمملكة العربية السعودية حيث يتم تعيين المتقدمين من خلال المسابقة الوظيفية، والتي تتمثل لوظائف الهلال الأحمر السعودي في وظيفة أخصائي إسعاف، وطب طوارئ، وسوف نتعرف معًا على تفاصيل أكثر للتقديم بوظائف الهلال الأحمر السعودي من خلال هذا المقال.

الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم

يتم التقديم من خلال بوابة التوظيف الرسمية لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمملكة العربية السعودية، وذلك وفقًا للمواعيد المحددة، حيث يجب إرفاق الأوراق الآتية:

● كافة المستندات المطلوبة، وذلك بصيغة pdf، حيث يمكن للمستخدم أن يقدمها من خلال هذا الرابط “اضغط هنا“.

شروط التوظيف في هيئة الهلال الاحمر السعودي

يجب على المستخدم مراعاة توافر شروط التوظيف لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمملكة العربية السعودية، حيث أن الشروط هي:

● أن يكون المستخدم حاصل على الجنسية السعودية.

● كما يجب أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس في الخدمات الطبية الطارئة.

● أيضًا يجب على المستخدم أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس من خارج البلاد، حيث يتطلب منه معادلة هذه الشهادة من قبل وزارة التعليم بالمملكة السعودية.

● أيضًا يتعين على المتقدم أن يكون حاصل على تسجيل المهن ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

● كما يتطلب على المستخدم الحصول على احدى الدورتين دعم الاصابات للمتقدم ( PHTLS ) أو ( ITLS ).

● كما يجب على المتقدم أيضًا ان يكون حاصل على دورة BLS, ACLS وتكون سريعة المفعول.

● أيضًا يجب أن يكون المتقدم على دراية بالحاسب الآلي.

● كما يجب أن يكون لائق طبيا للوظيفة.

● كما أن من أهم هذه الشروط أن يجتاز الاختبارات العلمية، والكتابية، والمقابلات الشخصية، ويكون مهيأ ومستعد للعمل وفقًا لحاجة العمل بالهيئة بأي منطقة من المملكة السعودية.

● كما أنه يجب أن يكون قد أخذ جميع لقاحات كورونا، حيث تبقى الأولوية لمن لديه رخصة قيادة سارية المفعول.