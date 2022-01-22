رابط وشروط التسجيل في منصة سكني السعودية 1443 والبيانات المطلوبة

قد أعلنت وزارة الإسكان في وقت سابق عن تقديم دعم سكني للأسر السعودية الأكثر احتياجا ً وأصحاب الدخل القليل، وذلك من أجل تحسين وتوفير العيش الكريم لكل مواطن سعوي غير قادر، لذا تسعى بعض المؤسسات الحكومية أن تقدم بعض الخدمات للمواطنين السعوديين وتقديم بعض المشروعات التي قد يحتاجها المواطن الذي لا يملك قوت يومه، حيث فرضت الحكومة السعودية بعض شروط الإسكان الواجب توافرها من أجل الحصول على فرص للتسجيل في منصة الدعم السكني، لذا سوف نقدم لكم بعض الشروط المطلوبة فتابعونا.

شروط التقديم للدعم السكني

لابد أن يكون المتقدم لا يقل عن ٢٥ عام بل يزيد.

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقيم داخل المملكة العربية السعودية.

لابد أن يكون المتقدم لا يملك أي وحده سكنية خلال الخمس سنوات الماضية.

لابد أن يكون الشخص المتقدم ليس أعزب.

يشترط أن يكون المتقدم غير مستفاد من أي وحدات سكنية في السابق.

رابط التسجيل في منصة سكني للاستفادة من الدعم السكني

أول خطوة يتم الدخول على الرابط الخاص بالمنصة.

يتم الذهاب إلى خانة خيار الخدمات ويتم الضغط عليها

بعد ذلك يتم اختيار منصة سكني من الخيارات التي تظهر في الشاشة.

يتم إدخال جميع المعلومات والبيانات الخاصة للمتقدم حتى يتم اكتمال التسجيل.

البيانات المطلوبة في منصة سكني

اسم الشخص المتقدم كامل.

المكان الخاص بالشخص المستفيد الحالي.

يتم إحضار رقم الشخص المستفيد من الدعم.

الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمتقدم.

يتم ذكر طبيعية العمل.

الرقم الخاص ببطاقة التعريف الوطنية.

يتم ذكر عدد أفراد الأسرة.

بعد إكمال جميع البيانات المطلوبة يتم الضغط على استكمال لطلب بعد ذلك يتم وضع البريد الإلكتروني التابع للمتقدم.

سوف يصل كود على رقم الهاتف يتم تسجيل الكود وإكمال ما تبقى وإرسال المعلومات والمستندات المطلوبة كامله.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قمنا بشرح كيفية التسجيل في منصة سكني ولمزيد من المعلومات يرجى ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.