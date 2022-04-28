شروط التسجيل في منصة احسان كمستفيد ومتبرع وخطوات التقديم الكترونيا عبر موقع ehsan.sa

يرغب الكثير من المواطنين غي المملكة العربية السعودية في معرفة شروط التسجيل في منصة احسان كمستفيد ومتبرع، وهي المنصة التي قد أطلقتها الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة من أجل تقديم الدعم إلى المواطنين المحتاجين بها، وهي تعد من أهم المنصات الخيرية في المملكة في تلك الفترة كما أنها تعمل كحلقة وصل جيدة بين كل من المتبرع والشخص المحتاج، وإليكم الشروط وطريقة التقديم في السطور التالية.

شروط التسجيل في منصة احسان كمستفيد ومتبرع

نتعرف الآن على أبرز شروط التسجيل في منصة احسان كمستفيد ومتبرع ..

يلزم أن يكون المتقدم سواء متبرع أو مستفيد مقيم داخل المملكة العربية السعودية. يجب أن يكون هناك رقم تواصل فعال للمستخدم. ينبغي أن يكون له بريد الكتروني صالح وذلك لكي يتمكن من التسجيل في المنصة. لا يجوز تسجيل الأشخاص المتواجدين خارج المملكة العربية السعودية ما لم يكن لديهم رقم جوال من المملكة.

طريقة التقديم في منصة احسان كمستفيد

يمكن التقديم في منصة احسان كمستفيد عن طريق اتباع الخطوات التالية ..

يجب أولا الدخول على موقع منصة احسان الرسمي. ثم الضغط على زر التسجيل ومنها إنشاء حساب جديد. قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة منك وإدراج البريد الالكتروني الخاص بك ورقم الهاتف المحمول وكتابة رمز التحقق. ثم الضغط فوق زر إنشاء حساب. يتم فتح البريد الالكتروني لإدخال رمز التأكيد الذي سوف يصل عليه.

طريقة التسجيل في منصة احسان كمتبرع

يتم التسجيل كمتبرع عن طريق اتباع الخطوات التالية ..