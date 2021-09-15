شروط التسجيل في سند الزواج 1443 وكيفية الاستفادة من الدعم المالي

التسجيل في سند الزواج 1443 هي مبادرة إنسانية عطاء بلا حدود تحت مسمى سند محمد بن سلمان ضمن مسيرة السخاء التي تشمل بها التحنن على الفئات الأكثر احتياجاً في المملكة وجاء اسم “سند” من تقديم يد المٌساندة والعّون للرجال المقبلين على الزواج ويحتاجون إلى المال لتحقيق هذا، حيث تساهم هذه المبادرة في رفع المستوى المعيشي والمساواة بين أفراد الشعب، ولا تقتصر على دعم الرجال الراغبين في الزواج فقط بل تدعم القطاعات التنموية والغير ربحية والجمعيات الخيرية، وذلك استكمالا للهدف السامي في تحقيق حلم التعايش باستقرار من خلال مساعدة المحتاجين.

شروط التسجيل في سند الزواج 1443

تشترط المبادرة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والزوجة أيضاً.

لابد أن يكون الزواج لأول مرة وعمر الزوج ما بين (21 : 40) سنة، وعمر الزوجة ما بين (18 حتى 40) عام.

لا يقل المؤهل عن شهادة الثانوية العامة.

ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم عن 4 آلاف ريال.

لا يزيد مهر الزوجة عن 50 ألف ريال.

اجتياز دورة الوعي المالي بنسبة لا تقل عن 60%.

مدة عقد الزواج لا تتعدى السنة من تاريخ التقديم.

تكون الأولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

جدير بالذكر أن برنامج سند يستفيد منه أكثر من 300 ألف يشمل فئات عديدة بغير الرجال المقبلين على الزواج منهم الأرامل والمطلقات وأسر السجناء والمرضى، وذلك من خلال منصة إحسان وفرجت الخيرية، ضمن المساعدات الإنسانية الشاملة.

طريقة التسجيل في سند محمد بن سلمان

للاستفادة من الدعم المالي المقدم من مبادرة سند للزواج اتباع الخطوات على النحو التالي:

الدخول عبر رابط موقع سند محمد بن سلمان.

عليك تحديد تسجيل جديد وإنشاء حساب شخصي لك عبر الموقع.

سوف يظهر أمامك مثل استمارة بيانات عليك كتاباتها كاملة، والتأكد من صحتها.

ثم رفع المستندات المطلوبة واستكمال الخطوات والتأكد من سلامة المعلومات وأنك مستوفي الشروط المذكورة أعلى.

ثم تقديم الطلب.

سوف يقوم النظام بمراجعة المعلومات والوثائق التي قدمتها، ثم اعتماد الطلب وتكون من ضمن المستفيدين من البرنامج.

أما خطوات مطابقة البيانات تتم من خلال: عليك تحديث الطلب عبر موقع سند الإلكتروني ومن ثم أكمل المعلومات البنكية وتعبئة الاستبيان.