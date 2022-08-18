إليك شروط التسجيل في دعم مربي الماشية وطريقة الاستعلام المقدم من المملكة السُّعُودية لمواطنيها من خلال وزارة الزراعة والمياه والبيئة، حيث يتمثل الدعم في شكل حصة مالية لدعم مربي الماشية بهدف زيادة الإنتاج وتوفير الاكتفاء الذاتي المملكة من الثروة الحيوانية، ومن أجل الحصول على هذا الدعم تضع الوزارة عدد من الشروط ونقدمها لكم فيما يلي.

برنامج دعم صغار مربي الماشية

يعد برنامج دعم الماشية واحد من برامج وزارة الزراعة والمياه التي تهدف إلى التنمية الزراعية المستدامة، كما أنه يدخل في إطار تحقيق رؤية المملكة السُّعُودية لعام 2030 من حيث تنمية وتطوير الإعانات الزراعية، ولا شك في أن البرنامج يسعى إلى أن يصل الدعم لمستحقيه من صغار مربي الماشية.

شروط التسجيل في دعم مربي المواشي

للحصول على الدعم المالي الخاص ببرنامج دعم مربي الماشية من وزارة الزراعة السُّعُودية يجب توافر واستيفاء مجموعة الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السُّعُودية أو لبطاقة التنقل.

يجب أن يكون المتقدم يمارس المهنة بنفسه.

كما ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً.

يشترط ألا يكون المتقدم من القائمين إقامة دائمة في دار إيواء.

كما يشترط أيضاً ألا يكون المتقدم موقوفاً أو سجيناً.

الحصول على بطاقة صحية.

تطبيق كافة التعليمات والشروط الموصى بها من قبل وزارة الزراعة من حيث الجانب الصحي والجانب الفني.

لابد أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة على الأراضي السُّعُودية.

أن يكون لديه حساب بنكي ساري و نشط ومسجل على البوابة الإلكترونية.

يجب أن يقدم الطلب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الزراعة أو من خلال تطبيقات الجوال الرسمية المعتمدة.

طريقة الاستعلام عن دعم الماشية أتبع الخطوات التالي

لكي تستعلم عن برنامج دعم الماشية لابد من اتباع الخطوات التالية:

الدخول أولاً إلى الموقع الرسمي لوزارة الزراعة والمياه السُّعُودية.

بعد ذلك الضغط على الخِدْمَات الإلكترونية.

ثم الضغط على أيقونة “الاستعلام عن دعم الماشية”.

ثم إدخال البيانات المطلوبة ورقم السجل المدني.

وأخيراً النقر على أيقونة استعلام.

تحديث بيانات دعم مربي المواشي

نوضح لكم من خلال التالي خطوات تحديث بيانات دعم صغار مربي الماشية:

الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة البيئة والمياة. تدوين اسم الاسم وكلمة المرور ثم النقر على تسجيل دخول. الدخول إلى الخدمات واختيار الخدمات الإلكترونية. ثم الدخول على تحديث البيانات. تحديث البيانات المراد تحديثها. النقر على حفظ التعديلات.

الأوراق و المستندات المطلوبة للتسجيل في الدعم

يجب إرفاق المستندات والأوراق التالية من أجل التسجيل في برنامج دعم الماشية:

صورة من الهُوِيَّة الوطنية للمتقدم.

وثيقة للحساب المصرفي.

إثبات ترقيم للماشية.

صورة من البطاقة الصحية.

وإلى هنا نكون وضحنا لكم في هذا المقال شروط التسجيل في دعم مربي الماشية وطريقة تحديث البيانات، كما وضحنا أيضاً طريقة الاستعلام عن الدعم والأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في الدعم.