شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن السعودي 1443 رابط تقديم جديد

ننشر شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن الذي تم إنشائه لتقديم الدعم للمواطنين السعوديين المستحقين، وذلك لتخفيف الأعباء عليهم خاصةً في الأوقات التي تمر بها البلاد وما تشهده من أزمات على المستوى العالمي، إلى جانب النهوض بمستوي المعيشة وضمان حياة كريمة لهم، وقد حرصت الدولة على عدم تأثر المواطن بالإصلاحات الاقتصادية والتي يترتب من خلالها ارتفاع في معظم السلع مثل الوقود والكهرباء والمواد الغذائية، لذلك تم تدشين البرنامج من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بناءً على توجيهات ملكية كريمة لضمان وصول الدعم لمن يستحقه من المواطنين.

شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عن ضرورة توافر بعض الشروط العامة لدى من يرغب في التسجيل ببرنامج الدعم الحكومي وتتمثل شروط التسجيل حساب المواطن في التالي:

يجب أن يكون مواطناً سعودياً.

على المتقدم تسجيل جميع بياناته في أي وظيفة يعمل وكم راتبه.

في حال وجود الزوجة تعمل بأي وظيفة يجب تسجيل راتبها.

على المتقدم تسجيل رقم الحساب البنكي الخاص به ولابد أن يكون نشطاً.

يجب تقديم بطاقة الأحوال الشخصية في حال انه يعمل أو لا يعمل.

أن لا يتعدى راتب المواطن 20 ألف ريال سعودي تقريباً.

لابد من وجود المستفيد مقيم إقامة دائمة بالمملكة.

إعادة فتح تسجيل جديد في حساب المواطن

حرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود حفظه الله على أبنائه من المواطنين والمواطنات،فقد صدر مرسوماً ملكياً بإعادة فتح التسجيل في حساب المواطن مرة أخري بعد أن تم إغلاقه لفترة، وللتسهيل على المواطنين من التداعيات التي أثرت بالسلب على الاقتصادات العالمية .

فقد تم تخصيص عشرة مليارات وأربعمائة مليون ريالاً سعودياً لدعم مستحقي الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلي حساب المواطن وأيضا صغار مربي الماشية، وقد تم تخصيص 2 مليار ريال سعودي لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي.

طريقة إضافة تابع

تتم إضافة تابع في حساب المواطن من خلال تسجيل دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية (ca.gov.sa) ثم إتباع الخطوات الموضحة بالنقاط التالية:

الدخول على تفاصيل الطلب. النقر على بيانات التابعين. النقر على إضافة تابع. قوم بإدخال بيانات التابع. النقر على إضافة ثم قم بعد ذلك بالضغط على حفظ.

ويجب العلم أن مبالغ الدفعة السادسة والخمسون سيتم نزولها يوم الأربعاء الموافق 6 يوليو 2022م وفقا لما أعلن عنه المتحدث الرسمي لحساب المواطن، ويمكن الإطلاع علي شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن 1443 من خلال النقاط المرفقة عالية.