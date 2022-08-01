شروط التسجيل في الكلية التقنية وماهي الأوراق المطلوبة للتقديم بالكلية 1444

أعلنت وزارة التربية بالسعودية بدء التسجيل في الكليات التقنية لجميع الطلاب والطالبات وذلك في كافة المجالات المتاحة، والتي تهدف إلى تدريب الطلاب للدخول إلى سوق العمل، وقد حددت مجموعة من الشروط الخاصة بالتسجيل، وأيضاً الأوراق اللازمة للتقديم، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال عن كيفية التقديم بالكلية التقنية والشروط المطلوبة للتسجيل.

المستندات المطلوبة للالتحاق بالكلية التقنية 1444

يجب إحضار مجموعة من الأوراق اللازمة لطلب التسجيل وهذه الأوراق مايلي:

يقدم الطالب شهادة المؤهل العلمي الحاصل عليها.

تقديم صور شخصية ونسخة من البطاقة العائلية.

يجب تقديم شهادة حسن سير وسلوك وإتفاقية تدريب إلكتروني.

يجب على الطالب تقديم عقد اتفاقية قبول التدريب وأيضا التوقيع عليها.

يجب على الطالب المتقدم بالكلية التقنية الإحتفاظ بإشعار القبول.

كيفية التسجيل في الكلية التقنية 1444

يمكنك القيام بالتسجيل في الكلية التقنية وذلك باتباع الخطوات التالية للتسجيل:

أولا يجب الدخول إلى رابط المؤسسة العامة للتدريب التقني من هنا.

وبعد ذلك يجب النقر على متقدم جديد ثم تحديد نوع الهوية.

ثم قم بإدخال بيانات الهوية الخاصة بك.

وبعدها يتم كتابة سنة الميلاد التابعة للتقويم الهجري.

ثم على الطالب إدخال رقم الهاتف المحمول والتأكيد عليه.

وبالتالي سيتم إرسال رسالة قم بإدخال رمز التأكيد.

ثم قم بالنقر على أيقونة التسجيل.

قم بتسجيل كافة البيانات اللازمة.

ثم قم بالنقر على التقديم للكلية التقنية وقبول شروط التسجيل.

ستفتح نافذة التطبيق الخاصة بالبرنامج قم بكتابة البيانات والمعلومات المطلوبة.

وأخيرا تأكيد الطلب.

أهم الشروط للتقديم في الكلية التقنية 1444

تم الإعلان عن مجموعة من الشروط الخاصة بالتقديم وهذه الشروط تتمثل كالآتي: