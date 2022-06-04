شروط التسجيل في الحج لهذا العام 1443 وموعد التقديم وطريقة التسجيل عبر بوابة وزارة الحج والعمرة

هناك الملايين من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الذين يبحثون عن طريقة التسجيل في الحج لهذا العام 1443، ومع اقتراب موسم الحج يبدأ المملكة بالاستعداد إلي موسم الحج ولذلك وضحت وزارة الحج والعمرة السعودية على أن التسجيل سيكون عبر بوابة مسار التابعة لوزارة الحج والعمرة كما أن موعد التسجيل سيبدأ يوم الأحد الموافق 13 من ذو القعدة 1443، كما أن الوزارة أكدت على أن عدد الحجاج من داخل المملكة العربية السعودية سيكون عددهم مليون حج، وشددت على أن هناك بعض الضوابط التي يجب على جميع الحجاج الالتزام بها مثل الحصول على لقاح كورونا وتقديم الشهادة التي تثبت ذلك لقبول طلب التسجيل في الحج لهذا العام 1443.

شروط الحصول على تصريح الحج لهذا العام 1443 للمقيمين والسعودين

لقد حددت وزارة الحج والعمرة عبر صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لها عن شروط الحصول على تصريح حج، والشروط هي:

يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 65 عام.

ألا يكون المتقدم يعاني من أمراض مزمنة.

أن يكون المتقدم لائق طبياً ولدية القدرة البدنية على أداء فريضة الحج.

حصول المتقدم على محصن من فيروس كورونا، ويكون حاصل على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

الموافقة على الشروط والأحكام.

دفع الرسوم المقرر دفعها للحصول على تصريح.

موعد التسجيل في الحج لهذا العام 1443

كان ينتظر الملايين موعد المواطنين السعوديين الذين ينتظرون موعد التسجيل في الحج، وقد حددت وزارة الحج والعمرة خلال أيام على أنه سيتم فتح باب التقديم في الحج لهذا الموسم بدأ من يوم الأحد الموافق 13 من ذو القعدة الموافق 12 يونيو 2022 على أن يكون التسجيل إلكترونيا عبر بوابة مسار التابعة لوزارة الحج والعمرة السعودية.

التسجيل في الحج لهذا العام 1443