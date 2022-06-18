ما هي شروط التجنيس في السعودية 1443 ورابط تقديم طلب عبر absher.sa

التجنيس هو أحد الأمور التي تشغل بال الكثيرين حول المملكة، فيبحث عنها الأشخاص المقيمين داخل السعودي، ولكن لابد من توافر شروط مُحددة تم اعتمادها من قبل الجهات المسؤولة عن ذلك، ولكي تتمكن من التجنيس لابد أن تتعرف على شروط التجنيس في السعودية 1443 والرابط الرسمي الذي يُمكنك من خلاله طلب التجنيس، لذا سوف نتطرق للمزيد حول هذا الأمر.

شروط التجنيس في السعودية 1443

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها لكي يتم التجنيس للأجانب وهي:

ضرورة أن يكون الشخص الطالب التجنيس بالغ راشد.

ينبغي أن يكون مُتحدث باللغة العربية ويُمكنه كتابتها.

لابد من تقديم جميع المستندات والأوراق المطلوبة للتجنيس.

يجب أن يكون مقيم لمدة لا تقل عن عشرة سنوات متتالية.

يلزم أن يكون سليم العقل ولا يكون مجنون أو معتوه.

ضرورة امتهانه مهنة من ضمن احتياجات المملكة.

لابد من إثبات سلوكه ولم يُصدر أي حكم شرعي أو جنائي أو عقوبة تتجاوز الـ ستة أشهر.

شروط التجنيس لزوج المواطنة

تتمثل شروط التجنيس فيما يلي:

لابد أن يكون متقن للغة العربية سواء من حيث القراءة الكتابة أيضًا.

لابد أن يكون مكتسب صفة الإقامة 10 سنوات على الأقل بشكل متتالي.

ينبغي امتلاكه مهنة من ضمن احتياجات المملكة لها.

يجب إثبات مصدر دخله وأن يكون مالك لجواز سفر غير منتهي.

لابد كونه حسن السير والسلوك وغير مُحكموم عليه من قبل سواء بحكم أو سجن بمدة تتخطى الـ 6 أشهر.

رابط تقديم طلب التجنيس عبر أبشر

يُمكنك تقديم طلب التجنيس عن طريق اتباع ما يلي: