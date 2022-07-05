ما الفارق بين شروط الأهلية والاستحقاق؟ بعد إعادة فتح باب التسجيل في حساب المواطن

بعد التوجيه السامي وصدور الأوامر الملكية من قِبل خادم الحرمين الشريفين يوم أمس الاثنين بخصوص صرف المعاش الإضافي بعد رفع طلب ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان بن عبد العزيز” تساءل العديد من المُستفيدين عن شروط الأهلية في حساب المُواطن، وبعد ذلك مُباشرة تم كافة التفاصيل المُتعلقة بهذا الأمر، وبعد إعادة فتح باب التسجيل في حساب المواطن ما الفارق بين شروط الأهلية والاستحقاق؟

“حساب المواطن” يُوضح الفارق بين شروط الأهلية والاستحقاق

من قِبل برنامج “حساب المواطن” تم الكشف عن الفارق بين الاستحقاق وشروط الأهلية، وجاء ذلك التوضيح مُباشرة بعد صدور الأمر الملكي بشأن إعادة فتح باب التسجيل في حساب المواطن، بالإضافة إلى تطبيق العديد من التعديلات والضوابط الجديدة، وسوف نُوضح لكم الفارق بين شروط الأهلية والاستحقاق في حساب المواطن:

شروط الأهلية والاستحقاق في حساب المواطن

وهي أن يكو المُستفيد الرئيسي من دعم حساب المواطن سعودي الجنسية، بالإضافة إلى وجود بعض الشروط والضوابط الأخرى التي تتمثل في توافق كافة البيانات مع الجِهات ذات صِلة، ومعيار الإقامة، وذلك فيما يتم احتساب استحقاق حساب المواطن الفعلي لكافة المُستفيدين وفقاً للمعايير الآتية:

عدد أفراد الأسرة.

أعمار أفراد الأسرة.

مجموع الدخل الشهري لكافة أفراد الأسرة.

وتم التأكيد أيضاً أنه يُمكن التأكد من قيمة دعم حساب المواطن عبر حاسبة حساب المواطن الجديد.

قيمة دعم حساب المواطن التقريبية بعد التعديلات الجديدة

بعد أن تطرقنا للحديث عن الأوامر الملكية الجديدة بخصوص صرف المعاش الإضافي للضمان الاجتماعي وحساب المواطن ودعم صغار مربي الماشية، ووضحنا أيضاً الفارق بين شروط الأهلية والاستحقاق في حساب المواطن، سوف نُضوح لكم زيادة حساب المواطن الجدية وقيمة الدعم، وتم الإشارة مكن قِبل برنامج “حساب المواطن” بأنه يتم احتساب قيمة حساب المواطن من خلال الدخول إلى حاسبة حساب المواطن عبر المِنصة الرسمية التابعة للبرنامج.