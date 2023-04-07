شروط الاعتكاف بالمسجد الحرام 2023 فرصة اغتنام العشر الأواخر من رمضان

يحرص الكثير من الرجال على اعتنام العشر الأواخر من رمضان بالتقرب من الله، بالاعتكاف في المسجد للعبادة وقراءة القرآن وترديد الأدعية، وبالتالي يرغبون معرفة شروط الاعتكاف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي فشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فرصة لاتأتي سوا من العام للعام الذي يليه ويهتم كل مسلم بنيل الأجر الأكبر خاصة في العشر الأواخر من الشهر الكريم، فالاعتكاف يعني البقاء في المسجد للعبادة والابتعاد عن مشاغل الحياة بشكل تام. وقد يكون شهر بالكامل، وهناك اعتكاف في رمضان وذكر وجود اعتكاف في شوال، لكن أتاحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، لذا نوضح شروط الاعتكاف بالمسجد الحرام 2023 وطريقة التسجيل الموقع الإلكتروني للرئاسة إلكترونيًا.

الاعتكاف بالمسجد الحرام 2023

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام عن شروط الاعتكاف في رمضان 2023 على النحو التالي:

لابد من التسجيل إلكترونيًا في البوابة الإلكترونية.

لايقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

استخراج إصدار تصريح الاعتكاف.

لابد من التعاون مع كافة العاملين في المسجد الحرام، وإتباع القوانين والأنظمة الموضوعة.

يحظر التجمعات في موقف الاعتكاف، ويمنع رفع الصوت والتشويش على المصلين وإلقاء الدروس الدينية.

لابد من المحافظة أماكن الاعتكاف نظيفة وسليمة.

منع مشاركة بطاقة المعتكف مع شخص آخر.

يحظر تعليق الملصقات داخل الحرمين، وعدم وضع اصطحاب أغراض الغير مسموح بها.

أغراض الاعتكاف المسموح بها

قررت رئاسة الحرمين لمن يتقدم للاعتكاف السماح باقتناء الآتي:

غطاء خفيف.

مخدة.

قطعتين لملابس الإحرام.

التسجيل في الاعتكاف بالمسجد الحرام 2023

يتمكن أي فرد من التسجيل في الاعتكاف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي أونلاين بخطوات بسيطة من خلال تنفيذ الإجراءات الآتية: