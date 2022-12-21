نعرض لكم شروط الاستحقاق في نظام الضمان الاجتماعي المطور، يعتبر نظام الضمان الاجتماعي المطور أحد برامج الدعم الأساسية التي أطلقتها حكومة المملكة العربية السعودية، وذلك لتمكين مستحقي الدعم الوصول إلى الاستقلال المالي وتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية، كما يقوم برنامج الدعم بتأهيل وتدريب المستحقين للقدرة على رفع كفائتهم وتحويلهم إلى أشخاص منتجين، كما يتم توفير فرص عمل لهم من خلال التعاون مع صندوق التنمية البشرية والجهات ذات صلة، ومن خلال موقع نجوم مصرية سوف نعرض لكم شروط الاستحقاق في نظام الضمان الاجتماعي المطور.

شروط الاستحقاق في نظام الضمان الاجتماعي المطور1444

سوف نعرض شروط الاستحقاق من خلال السطور التالية:

يجب أن يكون سعودي الجنسية بالإضافة إلى أن يكون مقيم أقامة دائمة داخل المملكة، ويستثنى من شرط الجنسية الحالات التالية:

المرأة الغير السعودية المتزوجة من مواطن سعودي. المرأة المطلقة الغير السعودية ولها أبناء سعوديون. المرأة الأرملة الغير سعودية ولها أبناء سعوديين. أبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج أجنبي الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام ولديهم بطاقات تنقل. الأرامل ولديهم أيتام ويحملون بطاقات تنقل.

يجب أن يكون دخل المستقل أقل من الحد الأدنى من المعاش المحتسب وهو 1100 ريال، وأيضاً أفراد الأسرة يجب أن يكون الدخل أقل من الحد الأدنى للمعاش 550 ريال للفرد.

يجب أن لا يكون مقيماً بمراكز تابعة للدولة.

يجب أن يكون ليس لدية ممتلكات ذات القيمة العالية.

يجب على مقدم الطلب توفير متطلبات الوزارة التي تتعلق بخدمات الصحة والتعليم للأبناء، بالإضافة إلى الالتزام بتدريب وتوظيف أفراد الأسرة القادرين على العمل.

إذا كان للعائل أكثر من أسرة فيعتبر لكل أسرة استحقاقها المستقل بها.

أهداف الضمان الاجتماعي المطور

تحويل أفراد الأسرة من أشخاص مستهلكين إلى أشخاص منتجين من خلال برامج التأهيل التي يدعمها برنامج الضمان الاجتماعي.

القضاء على مشكلة الضعف المالي وتحويل الأسر من مرحلة العوذ إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من خلال فرص عمل لأفراد الأسرة القادرين على العمل.

يتم وضع معايير لضمان إرسال الدعم لمستحقيه في حال الكوارث والأزمات.

أسباب تعليق الدفعة المالية رغم الاستحقاق

يعلق مبلغ الاستحقاق (المعاش) نظراً لوجود مشكلة برقم الأيبان الخاص بالمستفيد المسجل ضمن البيانات المدخلة وقت التسجيل، أو لعدم اكتمال التحقق من رقم الأيبان وربطه بهوية المستفيد، وتقوم الوزارة برفع كفاءة عملية التحقق من الأبيان عن طريق البنوك، من أجل عدم تأخير وصول الدفعات لمستحقيها من المواطنين المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي المطور.