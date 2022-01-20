يحرص العديد من المواطنين والمواطنات السعوديات على التعرف على شروط الاستحقاق في الضمان الاجتماعي المطور، وكذلك الفئات المستثناة والمستحقة، وسوف نكشف لحضراتكم في هذا المقال الهام أهم الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على الاستحقاق بالضمان الاجتماعي خلال الفترة القادمة، حيث يجب أن تتوافر تلك الشروط من أجل الحصول على الدعم خلال المرحلة القادمة.

شروط الاستحقاق في الضمان الاجتماعي المطور

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن شروط الاستحقاق في الضمان الاجتماعي المطور، والفئات المستثناة من الحصول على الاستحقاق المادي، ومن اهم الشروط:

أن يكون مواطن سعودي مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

أن يقل دخل المتقدم عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة، و550 ريال سعودي لكل فرد في الأسرة.

ألا يكون المتقدم مقيماً في أحد المراكز الخاصة بالإيواء التي تعمل على رعايتها الدولة السعودية.

أن يلتزم المتقدم باستيفاء جميع متطلبات الوزارة والتي تتعلق بتقديم الخدمات التعليمية والصحية للأبناء، مع ضرورة الالتزام ببرامج التوظيف والتدريب للقادرين من أفراد تلك الأسرة.

الفئات المستثناة

تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على استفادة كل سعودي يستحق تلك الخدمة مقيم في المملكة العربية السعودية، ويستثني من شروط الجنسية السعودية للحصول على الاستحقاق عدد من الفئات التالية: