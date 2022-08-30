شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين 2022 ورابط التسجيل عبر hrsd.gov.sa

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت برنامج الضمان الاجتماعي الذي يُساهم في تقديم الإعانة للمواطنين في السعودية، حيث وضعت مجموعة من الشروط اللازم توافرها لكافة الاشخاص العاطلين وغيرهم من الفئات المجتمعية الأخرى، فهي تعمل على تحسين وتطوير مستوى معيشتهم، لذا سوف نوضح لكم شروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين والمزيد من التفاصيل الآخرى.

الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حددت مجموعة من الشروط اللازم توافرها في جميع الأشخاص الراغبين في الحصول على راتب الضمان الاجتماعي وهي:

ينبغي أن يكون الشخص المتقدم عاطل عن العمل وسعودي الجنسية.

ضرورة ألا يكون الشخص المتقدم للحصول على راتب الضمان يتجاوز عُمره 35 عام.

ينبغي تقديم كافة التقارير الطبية التي تؤكد عدم قدرته على أداء مهام وظيفته.

لابد من تقديم المستندات المطلوبة التي تؤكد عدم امتلاكه عقار.

يشترط توفير الأوراق التي تُثبت عدم حصولة على إعانة أو مساعدة من أي مؤسسة أخرى.

يجب عليه تقديم جميع الأوراق التي تُثبت حالته الاجتماعية وأنه من ضمن ذوي الدخل المحدود أو عاطل.

جدول الضمان الاجتماعي المطور

الجدول الخاص براتب الضمان الاجتماعي يُوضح الرواتب لكل مستفيد، وجاء سلم رواتب الضمان وفقًا لتحديد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على النحو التالي وهو:

حاسبة الضمان الاجتماعي

يُمكنك احتساب معاش الضمان المستحق للشخص عن طريق اتباع ما يلي:

انتقل مباشرة إلى الرابط التالي وهو sbis.hrsd.gov.sa.

أنقر على الدخول على حساب المستفيد ثم اختر حاسبة الدعم.

قم بكتابة التابعين دون رب الأسرة وفي حال عدم وجود تابعين يتم كتابة صفر.

النقر على أيقونة المستحق وسوف تظهر لك قيمة المعاش المُستحق.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي

وفرت وزارة الموارد رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لمن تتوافر لديهم الشروط السابق ذكرها لكي يحصلون على راتب شهري لتلبية احتياجاتهم الأساسية لمُحدودي الدخل، بالإضافة إلى الكثير من المساعدات الآخرى التي تُشرف عليها الوزارة، والتي تُقدمها بشكل إلكتروني توفيرًا للوقت والجهد على مواطنيها، وقامت الوزارة بتمديد فترة التسجيل فبدلاً من انتهاء التسجيل في 23 مايو فأصبح مستمر حتى تاريخ 5 ربيع الثاني لعام 1444 الموافق بتاريخ الميلادي 30 أكتوبر.