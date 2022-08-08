شروط استبدل هاتف قديم بجديد مباشرة من معارض إكسترا بالسعودية 2022

تعتبر إكسترا واحد من أهم المعارض بالمملكة السعودية التي تقدم عروض وخصومات على مدار العام، كما توفر عرض الترقية حيث يمكن للعميل استبدل جهاز قديم والحصول على جاهز جديد بدفع فرق السعر الذي يحدده فريق الصيانة التابع لإكسترا، ويمكن للعميل إستبدال جميع أجهزة التابلت أو الهواتف والساعة الذكية المتاحة بالسعودية، ومن خلال موقعنا نجوم مصرية يمكن التعرف على خطوات بسيطة لاستبدال جهازك مع ذكر أبرز الشروط التي وضعتها إكسترا.

كيفية استبدل جوال قديم من اكسترا بخطوات بسيطة

أولا يجب على الشخص الراغب بتغيير الهاتف القديم بهاتف جديد، القيام بزيارة أقرب فرع من فروع اكسترا إليه.

ثانيا يتم تحديد سعر الهاتف القديم من قبل فريق صيانة اكسترا.

ثالثا قوم باختيار الهاتف الجديد الذي ترغب الحصول عليه، وما عليك سوى دفع فرق السعر.

شروط استبدل الهواتف والأجهزة الذكية من إكسترا