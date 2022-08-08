شروط استبدل هاتف قديم بجديد مباشرة من معارض إكسترا بالسعودية 2022
تعتبر إكسترا واحد من أهم المعارض بالمملكة السعودية التي تقدم عروض وخصومات على مدار العام، كما توفر عرض الترقية حيث يمكن للعميل استبدل جهاز قديم والحصول على جاهز جديد بدفع فرق السعر الذي يحدده فريق الصيانة التابع لإكسترا، ويمكن للعميل إستبدال جميع أجهزة التابلت أو الهواتف والساعة الذكية المتاحة بالسعودية، ومن خلال موقعنا نجوم مصرية يمكن التعرف على خطوات بسيطة لاستبدال جهازك مع ذكر أبرز الشروط التي وضعتها إكسترا.
كيفية استبدل جوال قديم من اكسترا بخطوات بسيطة
- أولا يجب على الشخص الراغب بتغيير الهاتف القديم بهاتف جديد، القيام بزيارة أقرب فرع من فروع اكسترا إليه.
- ثانيا يتم تحديد سعر الهاتف القديم من قبل فريق صيانة اكسترا.
- ثالثا قوم باختيار الهاتف الجديد الذي ترغب الحصول عليه، وما عليك سوى دفع فرق السعر.
شروط استبدل الهواتف والأجهزة الذكية من إكسترا
- يشترط أن يكون الهاتف القديم بحالة جيدة، ويجب أن تكون شاشة اللمس والشحن والمفاتيح تعمل بشكل صحيح.
- يشترط ألا يكون بشاشة الهاتف القديم كسور أو خدوش.
- يشترط أن يتم فحص الهاتف القديم عن طريق قسم الصيانة الخاص بإكسترا.
- يمكن استبدال الهاتف القديم حتى لو لم يتم شراءه من إكسترا.
- لا يحق للعميل المطالبة بإسترجاع الهاتف القديم بعد أن تم إستبداله.
- وأيضا لا يحق للعميل المطالبة بإسترجاع الهاتف نقدا.
- في حالة لم تنطبق شروط الإستبدال على الهاتف القديم أو الأجهزة، يحق لإكسترا رفض طلب الإستبدال.
- يمكن للعميل الحصول على خدمة مسح أمن للبيانات الموجودة بالهاتف القديم، كما أن هذه البيانات لا يمكن للعميل استردادها مرة ثانية.
- يحق للعميل إستبدال هاتف واحد عند كل عملية شراء فقط.
إكسترا توفر خدمة إستبدال الأجهزة الذكية في جميع معارضها بالمملكة العربية السعودية.