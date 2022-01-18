شروط إصدار وثيقة عمل حر والمهن المتوفرة في وثيقة العمل بالسعودية

أعلنت الحكومة في المملكة العربية السعودية عن إصدار وثيقة العمل الحر والتي تساعد العديد من الأشخاص من مزاولة المهن الحرة الغير تابعة لأشخاص أو مؤسسات أو شركات وجاء هذا الإعلان في إطار حرص الحكومة السعودية على التقليل من حالات البطالة في المملكة العربية السعودية حيث أنه هناك 140 مهنة مختلفة ومتنوعة يعمل بها العديد من المواطنين والوافدين في المملكة العربية السعودية، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية أعلنت أنه يمكن التقديم على العمل الحر بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب العمل مما يوفر الكثير من الوقت والمجهود على الموظفين وكذلك للحد من التكدس والزحام ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم شروط وخطوات إصدار وثيق عمل حر والمهن المتوفرة بها.

شروط إصدار وثيقة عمل حر

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن لا يقل عمره عن 20 عاماً أو يزيد عن 60 عاماً.

يجب أن يكون المتقدم مقيم على أراضي المملكة العربية السعودية.

يشترط أن يكون المتقدم متفرغ إلى العمل.

يجب امتلاك المتقدم حساب على منصة أبشر فعال.

خطوات الحصول على وثيقة عمل حر

في البداية يقوم المتقدم بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة العمل الحر والتي يمكن الوصول إليها من خلال الرابط التالي: https://freelance.sa/

تسجيل الدخول إنشاء حساب عبر إدخال رقم الهاتف والمعلومات الشخصية المطلوبة والمسجلة على حساب أبشر.

كتابة بيانات وثيقة العمل والتأكد من صحتها ثم طباعة الوثيقة.

خطوات التقديم على قرض العمل الحر

في البداية يقوم المقدم بالدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة النفاذ الوطني الحر من خلال الرابط التالي: https://www.iam.gov.sa/authservice//userauthservice?lang=ar

تسجيل الدخول عن طريق إدخال رقم الهاتف المسجل على منصة أبشر.

إدخال رقم الهوية الوطنية ورقم الآيبان.

إدخال شهادة العمل الحر ورخصة القيادة إن وجد.

المهن المتوفرة في وثيقة العمل الحر