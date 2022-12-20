 قبل فرض الغرامة.. الجوازات توضح شروط إصدار هوية مقيم للمرة الأولى في السعودية 1444

أعلنت الهيئة العامة للجوازات السعودية عن شروط إصدار هوية مقيم للمرة الأولى عبر منصة أبشر الإلكترونية، والتي تكون للمقيم أو صاحب العمل للمرة الأولى، وشددت على وجود عقوبة مغلظة في حالة التأخير بإصدار الهوية، كما أن الجوازات حريصة على توفير الوقت والجهد المبذول على المواطن ووفرت له طريقة إلكترونية لاستخراج الهوية، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل الهامة التي تدور حول إصدار هوية مقيم بالمملكة العربية السعودية.

شروط إصدار هوية مقيم للمرة الأولى

حددت المديرية العامة للجوازات عدة شروط لإصدار هوية مقيم عبر منصة أبشر الإلكترونية والتي تكون لصاحب العمل للمرة الأولى وفي حالة التأخير بإصدارها خلال 90 يومًا يتم إصدار عقوبات عند التأخير، هذا وقد جاءت الشروط كتالي:-

يجب سداد رسوم إصدار هوية مقيم.

لا بد من فحص طبي لكي يتمكن من إتمام الإجراءات.

فرض غرامة بعد 90 يوماً تقدر بـ500 ريال سعودي.

شروط إصدار الإقامة في السعودية

هناك بعض الشروط الهامة التي يجب الالتزام بها في حالة إصدار إقامة داخل المملكة العربية السعودية وهي كالآتي:-