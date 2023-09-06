شركة سعودية تستحوذ على حصة من تيليفونيكا الأسبانية

كشفت شركة الاتصالات السعودية STC ، استحواذها على حصة بلغت 9.9% في الشركة الإسبانية تيليفونيكا.

واجهة شركة الاتصالات السعودية STC _ مصدر الصورة: صحيفة المناطق السعودية

وفي هذا السياق، قالت إدارة شركة الاتصالات السعودية بأن القيمة الإجمالية للصفقة وصلت ل2.1 مليار يورو، بما يعادل 8.5 مليار ريال سعودي تقريبا، والتي تمثل عدد 569.29 مليون سهم.

يذكر أن شركة تيليفونيكا الإسبانية تعتبر رائدة في تشغيل خدمات الاتصالات داخل أوروبا، حيث تمتلك محفظة فريدة من أفضل أصول البنية التحتية والمنصات التقنية المتقدمة، بالإضافة لتمتعها بحضور واسع في ثلاثة من أكبر الأسواق الأوروبية، وهي إسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة، بجانب البرازيل التي تعد السوق الأكبر داخل أمريكا اللاتينية ودول أخرى.

وأكدت الشركة السعودية اس تي سي بأن تيليفونيكا مُدرجة وقوائمها المالية متاحة على موقع الشركة، مضيفة بأنه سيكون لهذا الاستثمار أثر إيجابي على المدى الطويل، لكنه لن يكون له أثر على سياسة توزيع الأرباح المعتمدة.

إضافة لهذا فإن هذا الاستثمار يتوافق مع استراتيجية اس تي سي السعودية والمتعلقة بالنمو والتوسع من خلال الاستحواذ على حصص داخل أصول استراتيجية ذات قيمة مضافة في أسواق واعدة.