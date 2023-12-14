شركة سعودية تستثمر بقطاع النفط المصري

كشفت شركة أديس القابضة السعودية (وهي إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الحفر والإنتاج بقطاع النفط والغاز) عن نجاحها في إتمام اتفاقية مع الهيئة المصرية العامة للبترول بغرض تشغيل ورفع إنتاجية الحقول المتقادمة التابعة لشركة السويس للزيت المعروفة باسم (سوكو)، لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد لعشر سنوات أخرى.

شعار شركة أديس القابضة_ مصدر الصورة: العربية

ووفقًا لهذه الاتفاقية، سيدعم اتفاق أديس القابضة مع الحكومة المصرية زيادة معدلات الإنتاج البترولي لتتجاوز مستويات الإنتاج الحالية، كما ستستفيد أديس من العمالة المصرية بما يعزز مستويات الكفاءة وتعظيم العائد للمساهمين.

وترى إدارة أديس القابضة السعودية بأن تنعكس عوائد المشروع على أرباح الشركة بحلول عام 2025، حيث من المرجح أن يسهم المشروع بنسبة 5% من إجمالي أرباح أديس القابضة قبل خصم الفوائد والضرائب.

ونتيجة لهذه التطورات، ارتفع سهم أديس القابضة بتداولات اليوم، بنسبة 1.26% تقريبا إلى 22.5 ريالا سعوديا.