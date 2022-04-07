شركة سبار السعودية تعلن إطلاق مهرجان هلت عروض التوفير رمضان 2022

في وقت سابق، أعلنت شركة سبار التابعة للملكة العربية السعودية عن بدء مهرجان هلت 2022، الذي يختص بعرض منتجات خاصة بالشركة بعروض وتخفيضات مغرية، تشمل جميع أصناف المأكولات المستوردة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على شبكة سبار السعودية، ومهرجان هلت الخاص بشهر رمضان المبارك.

شركة سبار السعودية

تعتبر أكبر سلسلة متاجر للمواد الغذائية في العالم مع أكثر من 12500 متجرًا في 45 دولة عبر 4 قارات وتفي باحتياجات أكثر من 13 مليون مستهلك يوميًا، تتمثل فلسفة سبار في البيع بالتجزئة في توفير النضارة والاختيار والقيمة والخدمة لعملائها، بدأت SPAR في أوروبا وتطورت لتصبح في أكثر من 45 دولة، وتأسست في السعودية في عام 2017وتتواجد فرعها الأساسي في مدينة الرياض السعودية، تقدم لعملائها جميع احتياجاتهم اليومية من المنتجات المحلية ومنتجات سبار المستوردة من أنحاء العالم بأجواء تسوق عالمية، ويتوافر حتي هذه اللحظة 11فرع في المملكة.

إطلاق مهرجان هلت عروض التوفير بالمملكة 2022

اعتادت شركة سبار السعودية على تقديم كافة الاحتياجات الخاص بعملائها في جميع أنحاء المملكة وخاصة في شهر رمضان، حيث أطلقت في وقت سابق مهرجان هلت الذي يمتاز بجملة من العروض التى لا تتوقف، ومن العروض المتاحة في مهرجان هلت، التي تندرج في قائمة المنتجات المخفضة، كالتالي: