سال السعودية تحدد النطاق السعري للسهم خلال الإكتتاب

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها مدير اكتتاب الطرح العام الأولي لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية (سال)، عبر بوابة تداول السعودية، اليوم الاثنين تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات.

شعار شركة سال السعودية

وقال بيان الشركة السعودية أنه تم تحديد النطاق السعري لسهم شركة سال السعودية بين 98 – 106 ريال للسهم الواحد، وأنه تبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات في سال السعودية، اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023م وحتى الساعة 2:00 ظهرا بتوقيت المملكة في يوم الأحد 1 أكتوبر 2023م.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام في سال السعودية بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر، ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، حيث وصل عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئيا للفئات المشاركة 24 مليون سهم طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد، وأنه في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تقليل عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى 21.6 مليون سهم كحد أدنى، لتمثل ما نسبته تسعون بالمائة 90% من أسهم الطرح.