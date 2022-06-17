شركة رافد السعودية تقدم خدمة النقل المدرسي لعام1444

حسب بيان وزارة التعليم بالمملكة العربية السُّعُودية، فقد أعلنت عن تعاقدها مع شركة رافد لتطوير خِدْمَات النقل المدرسي للطلاب، حيث تشمل الخدمة جميع المراحل التعليمية المختلفة، ويمكن الاستفادة من الخدمة بواسطة مجموعة من الخطوات عبر منصة ”نور“ وفي هذا المقال سوف نتعرف على مجموعة كيفية التسجيل خلال شركة رافد السُّعُودية لخدمة النقل المدرسي في المملكة العربية السُّعُودية 1444.

رسوم النقل المدرسي 1444ه‍

وضحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السُّعُودية خلال بيانها عن رسوم النقل للعام الدراسي الجديد 1444ه‍، حي تبلغ قيمتها 2000 ريال، بذلك يحصل الطالب على أفضل خدمة من شركة رافد، كما أشارت إلى إمكانية دفع الرسوم بشكل إلكتروني بواسطة نظام ”نور”، كما حددت الوزارة عن بعض الفئات المعفاة من رسوم النقل المدرسي، وهم فئة طلاب الأسر المستفيدة من خدمة الضمان الاجتماعي، وطلاب مدارس الدمج، وفئة طلاب ذوي الهمم والإعاقة الخاصة.

كيفية التسجيل في خدمة النقل المدرسي 1444 ه‍

حددت وزارة التعليم بالمملكة العربية السُّعُودية، عن كيفية التسجيل في خدمة النقل المدرسي بواسطة تطبيق نور من خلال مجموعة من الخطوات التالي:

الدخول إلى منصة نور.

الضغط على تسجيل الدخول” اسم المستخدم وكلمة المرور وكلمة التحقق”.

الضغط على قائمة الخِدْمَات من الصفحة الرئيسية.

الضغط على أيقونة خدمة النقل المدرسي.

اختيار تقديم طلب النقل.

تعبئة كافة بيانات الطالب وإضافة رَقَم الهاتف الخاص به.

إدخال رمز التحقق المرئي المرسل على الهاتف الذكي.

الضغط على دفع الأجر من خلال تحديد طريقة الدفع.

طريقة التواصل مع شركة رافد

تتم عملية التواصل مع شركة رافد لتطوير خدمات النقل بواسطة الطرق التالية: